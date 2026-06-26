Mundial 2026: tabla de posiciones final del Grupo G tras el triunfo de Bélgica vs Nueva Zelanda

El Grupo G de la Copa del Mundo 2026 regaló una definición cargada de dramatismo, con los boletos a los dieciseisavos de final resolviéndose por diferencia de goles y con emociones que se extendieron hasta los últimos instantes de la jornada. La clasificación se decidió entre revisiones del VAR, oportunidades desperdiciadas y un desenlace que mantuvo en suspenso a jugadores y aficionados.

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La gran beneficiada fue Bélgica, que llegó a la última fecha sin haber liderado el grupo, pero reaccionó con autoridad en el momento decisivo. Los europeos firmaron una contundente victoria por 5-1 sobre Nueva Zelanda, resultado que les permitió alcanzar cinco puntos y cerrar la fase de grupos con una diferencia de +4, suficiente para quedarse con el primer lugar del sector.

El VAR y el travesaño sellaron la clasificación de Egipto

La pelea por el segundo boleto también fue de alto voltaje. Egipto empató 1-1 frente a Irán, un resultado que le permitió llegar igualmente a cinco unidades, aunque con una diferencia de goles de +2, suficiente para avanzar como escolta de Bélgica y asegurar su presencia en la ronda eliminatoria.

El desenlace del encuentro estuvo lleno de tensión. Irán llegó a celebrar un gol en el tiempo de reposición que parecía darle la clasificación, pero la acción fue anulada tras la intervención del VAR, que detectó un fuera de juego por escasos centímetros. La revisión extendió los minutos añadidos y mantuvo la incertidumbre hasta el pitazo final.

En el octavo minuto del descuento, el conjunto asiático volvió a quedar a un paso de la hazaña, pero el travesaño evitó el tanto que habría cambiado completamente la historia del grupo. Esa jugada terminó siendo decisiva para que Egipto conservara el empate y asegurara su clasificación a la siguiente fase del torneo.

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Por su parte, Irán concluyó la fase de grupos con tres puntos y todavía mantiene una posibilidad de avanzar como uno de los mejores terceros, aunque dependerá de los resultados de las demás zonas. En contraste, Nueva Zelanda cerró su participación con apenas un punto, quedando oficialmente eliminada tras una jornada inolvidable en el Mundial 2026.

Así quedó la tabla del Grupo G