Inglaterra eliminó a Noruega y clasificó a la semifinal del Mundial 2026: contra quién y cuándo juega

Gracias a un doblete de Bellingham, Inglaterra derrotó a Noruega por 2-1 y se quedó con el boleto a la semifinal.

Inglaterra es el tercer semifinalista de la Copa del Mundo 2026. Los Tres Leones superaron en la prórroga a la gran revelación Noruega por 2-1 y se metió entre los cuatro mejores del certamen después de lo hecho en Rusia 2018.

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El partido comenzó en favor de los Vikingos con un golazo de Andreas Schjelderup a los 36 minutos. Antes de que finalice la primera etapa, llegó el empate de Jude Bellingham. En la segunda etapa, no se sacaron ventajas y el duelo se definió en el tiempo extra.

En el amanecer de la primera prórroga, apareció el gol de la ventaja para que Inglaterra sentencie el resultado. El 10 del Real Madrid puso el 2-1 tras un rebote que dejó corto el portero Nyland en el punto del penal. Jude no perdonó y alcanzó su sexto gol en este Mundial.

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Cuándo y contra quién juega Inglaterra la semifinal del Mundial 2026

Con esta victoria, Inglaterra jugará la semifinal contra el equipo que resulte vencedor este mismo sábado entre Argentina y Suiza, juego que se llevará a cabo sobre la noche en Kansas City. El partido se llevará a cabo el miércoles 15 de julio en Atlanta.

Los Tres Leones vuelven a disputar una semifinal como lo hicieron en Rusia 2018, edición en la que terminaron en el cuarto lugar. Con esta victoria, se aseguraron jugar al menos dos partidos más, ya que en caso de perder, tendrán que completar el duelo por el tercer puesto.

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Así está el cuadro de las semifinales del Mundial 2026