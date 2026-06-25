Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde contra Australia por el Grupo D del Mundial 2026

Paraguay con un panorama favorable para su duelo ante Australia.

Paraguay juega este jueves una verdadera final ante Australia, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. El equipo de Gustavo Alfaro llega con 3 puntos y necesita ganar para asegurarse la clasificación directa a los 16avos de final.

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El partido se disputará en el San Francisco Bay Area Stadium, nombre FIFA del Levi’s Stadium, y se jugará en simultáneo con Turquía vs. Estados Unidos, el otro encuentro de la zona del Mundial.

Paraguay viene de perder 4-1 ante Estados Unidos y de ganarle 1-0 a Turquía. Australia, por su parte, venció 2-0 a Turquía y luego cayó 2-0 frente a Estados Unidos. Por eso, ambos llegan igualados en puntos, aunque Australia está mejor ubicada por diferencia de gol.

Qué pasa si Paraguay le gana a Australia

Si Paraguay le gana a Australia, llegará a 6 puntos y se clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026.

La victoria le permitirá superar a Australia en la tabla y asegurarse un lugar entre los dos primeros del Grupo D. No dependerá de la tabla de terceros ni de otros resultados.

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Con ese escenario, Paraguay terminará segundo porque en el mano a mano perdió contra Estados Unidos, primer criterio a tomarse en cuenta en caso de empate en puntos.

Para Paraguay, ganar sería el camino perfecto: clasificación directa, golpe anímico fuerte y una recuperación completa después del duro debut ante Estados Unidos.

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Qué pasa si Paraguay empata contra Australia

Si Paraguay empata contra Australia, terminará la fase de grupos con 4 puntos.

El empate no le alcanzará para superar a Australia. Los dos quedarían con la misma cantidad de unidades, pero el equipo oceánico mantendría ventaja en la diferencia de gol. Por eso, Paraguay finalizaría tercero en el Grupo D.

Con 4 puntos, sus chances de avanzar como uno de los mejores terceros serían importantes, aunque no estaría matemáticamente garantizado hasta que se complete el panorama de otros grupos.

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El empate sería un resultado útil, pero no ideal. Paraguay seguiría con vida, pero tendría que mirar otras tablas y esperar que la combinación general del torneo lo favorezca.

Qué pasa si Paraguay pierde contra Australia

Si Paraguay pierde contra Australia, se quedará con 3 puntos y no podrá clasificarse de manera directa.

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Australia llegaría a 6 puntos y aseguraría el segundo lugar del grupo. Paraguay, en cambio, quedaría tercero y dependería de la tabla de mejores terceros.

El escenario sería más incómodo porque una derrota también puede empeorar su diferencia de gol, que ya llega golpeada por el 4-1 sufrido ante Estados Unidos. Cuanto más amplia sea la caída, más difícil será competir contra los terceros de otros grupos.

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Una derrota no elimina a Paraguay de inmediato, pero lo deja en una posición muy vulnerable. Su destino pasaría a depender de resultados ajenos y de los criterios de clasificación para los mejores terceros.

Tabla de posiciones del Grupo D

INSERTAR TABLA DE OPTA

Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

En caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones, FIFA aplica una serie de criterios para ordenar la tabla del grupo.

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El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

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En resumen

Si Paraguay gana, llega a 6 puntos y se clasifica directamente a los 16avos de final.

Si Paraguay empata, llega a 4 puntos, queda tercero y pasa a depender de la tabla de mejores terceros.

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Si Paraguay pierde, queda con 3 puntos y su clasificación queda muy comprometida, pendiente de resultados ajenos y de la diferencia de gol.