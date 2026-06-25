En qué estadio juegan Paraguay vs. Australia en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Paraguay espera repetir la fórmula que usó en este estadio ahora contra Australia.

Paraguay y Australia se enfrentan este jueves 25 de junio por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026, en un partido directo por la clasificación a los 16avos de final.

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El encuentro se jugará en el San Francisco Bay Area Stadium, nombre FIFA del Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. Aunque la sede se presenta bajo la marca de San Francisco Bay Area, el estadio no está en San Francisco, sino en el corazón de Silicon Valley, dentro del área metropolitana de la Bahía.

El partido llega con una carga enorme. Australia está segunda con 3 puntos y una mejor diferencia de gol, mientras que Paraguay también suma 3 unidades, pero aparece tercero. Por eso, el duelo puede definir quién avanza de manera directa y quién queda pendiente de la tabla de mejores terceros del Mundial.

Dónde juegan Paraguay vs. Australia

El partido entre Paraguay y Australia se disputará en Santa Clara, ciudad del estado de California ubicada al sur de la Bahía de San Francisco.

La sede oficial para FIFA aparece como San Francisco Bay Area Stadium, aunque el nombre habitual del recinto es Levi’s Stadium. Es la casa de los San Francisco 49ers, franquicia histórica de la NFL, y uno de los estadios más modernos de la costa oeste de Estados Unidos.

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El dato geográfico es importante: pese a que el nombre mundialista hace referencia a San Francisco, el estadio se encuentra a más de 60 kilómetros del centro de la ciudad. Su ubicación en Santa Clara lo conecta directamente con Silicon Valley, una de las zonas económicas y tecnológicas más reconocidas del mundo.

Para Paraguay vs. Australia, el estadio volverá a tener protagonismo dentro del Grupo D. Ya había recibido el triunfo paraguayo ante Turquía y ahora será escenario de un partido todavía más decisivo.

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San Francisco Bay Area Stadium, una sede moderna del Mundial 2026

El Levi’s Stadium fue inaugurado en 2014 y rápidamente se instaló como uno de los recintos más importantes de Estados Unidos.

Además de los partidos de la NFL, fue sede del Super Bowl 50, de encuentros internacionales de fútbol, de la Copa América Centenario 2016, de grandes conciertos y de eventos deportivos masivos.

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El recinto tiene un perfil muy distinto al de otros escenarios históricos del torneo. No es un estadio antiguo remodelado, sino una sede moderna, con tecnología, palcos, zonas premium y una infraestructura pensada para eventos de escala global.

Capacidad del San Francisco Bay Area Stadium para el Mundial 2026

La capacidad habitual del Levi’s Stadium ronda los 68.500 espectadores, aunque puede ampliarse por encima de los 70.000 para determinados eventos.

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En el Mundial 2026, el aforo puede variar según la configuración de FIFA, las zonas de prensa, las áreas operativas y los espacios destinados a hospitalidad. Aun así, se mantiene como una sede de gran capacidad dentro del torneo.

El estadio es abierto, por lo que el clima puede jugar su papel. En Santa Clara, junio suele ofrecer temperaturas agradables por la noche, aunque el desgaste puede sentirse si el partido tiene mucho ritmo o si alguno de los equipos debe perseguir el resultado durante varios minutos.

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Para Paraguay, el escenario tendrá un significado especial: allí consiguió su primer triunfo del grupo, el 1-0 ante Turquía, pese a jugar buena parte del partido con un hombre menos. Para Australia, en cambio, será una final con ventaja inicial: un empate le alcanza para sostener el segundo puesto.

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el San Francisco Bay Area Stadium

El San Francisco Bay Area Stadium recibe cinco partidos de fase de grupos y un cruce de eliminación directa en el Mundial 2026.

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Los encuentros programados en esta sede son:

Qatar 1-1 Suiza — Grupo B — 13 de junio.

— — 13 de junio. Austria 3-1 Jordania — Grupo J — 16 de junio.

— — 16 de junio. Turquía 0-1 Paraguay — Grupo D — 19 de junio.

— — 19 de junio. Jordania 1-2 Argelia — Grupo J — 22 de junio.

— — 22 de junio. Paraguay vs. Australia — Grupo D — 25 de junio.

— — 25 de junio. 16avos de final — 1 de julio.

Paraguay vuelve al estadio donde resistió ante Turquía

Paraguay ya conoce este escenario. En la segunda fecha, le ganó 1-0 a Turquía en Santa Clara con un gol tempranero y una resistencia defensiva que terminó siendo clave para seguir con vida.

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Ese triunfo tuvo un componente épico: el equipo de Gustavo Alfaro jugó con diez futbolistas tras la expulsión de Miguel Almirón, pero logró sostener el resultado ante un rival que atacó durante casi todo el partido.

Ahora el desafío será diferente. Paraguay necesita ganarle a Australia para meterse directamente en la siguiente ronda. El empate puede servirle para competir como tercero, pero no le garantiza el segundo lugar.

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Australia juega con la clasificación en sus manos

Australia llega al cierre del grupo en una posición más cómoda que Paraguay.

El equipo oceánico perdió 2-0 ante Estados Unidos, pero antes había derrotado 2-0 a Turquía, un resultado que hoy lo mantiene segundo por diferencia de gol.

El equipo de Tony Popovic sabe que no necesita ganar para avanzar directo: con un empate frente a Paraguay conservará el segundo puesto. Esa ventaja puede marcar el plan del partido, porque Australia tiene margen para esperar, ordenar líneas y obligar a Paraguay a tomar riesgos.

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Datos de Paraguay vs. Australia