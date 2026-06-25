¿Quién es el árbitro de Paraguay vs. Australia en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Clément Turpin

Un árbitro de experiencia fue nombrado para Paraguay contra Australia.

Clément Turpin será el árbitro principal del partido entre Paraguay y Australia, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. El encuentro se jugará este jueves 25 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium, nombre FIFA del Levi’s Stadium.

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La designación no pasa inadvertida. Turpin es uno de los árbitros europeos más experimentados del torneo y llega a un partido con clasificación en juego, mucho roce posible y dos selecciones que dependen de detalles.

Australia parte con ventaja en la tabla: un empate le alcanza para avanzar como segunda del grupo. Paraguay, en cambio, necesita ganar para no depender de la tabla de mejores terceros. Ese contraste puede convertir el partido en una prueba exigente para el juez francés.

Quién es Clément Turpin, árbitro de Paraguay vs. Australia

Clément Turpin es un árbitro francés nacido el 16 de mayo de 1982 en Oullins, Francia. Es internacional FIFA desde 2010 y desde hace años forma parte del grupo de árbitros de élite de UEFA.

Su carrera lo ubica entre los jueces más reconocidos del fútbol europeo. Dirigió partidos de Ligue 1, Champions League, Europa League, Eurocopas, Juegos Olímpicos y Copas del Mundo.

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Para Paraguay vs. Australia, Turpin llega con un recorrido muy superior al de muchos árbitros del torneo. No es una designación de proyección, sino la elección de un juez con experiencia en finales continentales, fases eliminatorias y partidos de máxima presión.

Ese perfil puede ser clave para un partido como este, en el que Paraguay jugará con urgencia y Australia intentará controlar los tiempos sin perder orden.

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Antecedentes internacionales de Clément Turpin

Clément Turpin participa en su tercer Mundial. Ya había estado en Rusia 2018 y Qatar 2022, y en el Mundial 2026 vuelve a tener actividad en partidos de fase de grupos.

En Qatar dirigió encuentros importantes, incluido el cruce de octavos de final entre Brasil y Corea del Sur, que terminó con triunfo brasileño por 4-1. Ese antecedente lo consolidó como uno de los árbitros europeos habituales en partidos de alta exposición.

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Su currículum también tiene finales de clubes. En 2021 dirigió la final de la Europa League entre Villarreal y Manchester United, y en 2022 fue el árbitro de la final de la Champions League entre Liverpool y Real Madrid.

En este Mundial ya dirigió Inglaterra vs. Croacia, por el Grupo L, antes de ser designado para Paraguay vs. Australia. Por eso, el partido en Santa Clara será su segundo encuentro en la Copa 2026 y el séptimo partido mundialista de su carrera.

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Un árbitro con fama de controlar mucho las áreas

Turpin tiene experiencia suficiente para llevar partidos de mucho ritmo, pero también suele ser observado por su manejo dentro de las áreas.

En la previa de Paraguay vs. Australia, medios paraguayos remarcaron su perfil como un árbitro especialmente atento a los contactos en zona de penal. Ese antecedente puede tener peso en un partido donde los duelos físicos y las pelotas detenidas pueden ser determinantes.

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Australia suele sacar ventaja de su fortaleza aérea, de los centros y de los contactos en el área. Paraguay, por su parte, puede necesitar empujar el partido hacia el campo rival y buscar faltas laterales o segundas jugadas.

Por qué Paraguay vs. Australia puede ser un partido difícil para el árbitro

El partido tiene varios ingredientes que pueden hacerlo complejo.

Paraguay necesita ganar. Eso puede llevarlo a asumir más riesgos, presionar más arriba y reclamar con más intensidad cada jugada dividida. Además, llega sin Miguel Almirón, expulsado ante Turquía, lo que puede obligar al equipo a buscar otros caminos ofensivos.

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Australia, en cambio, tiene una ventaja estratégica: el empate le sirve. Esa situación puede hacer que el equipo oceánico defienda más bajo, corte el ritmo y trate de llevar el partido hacia un terreno más físico.

Para Turpin, el desafío será sostener un criterio claro desde el comienzo. Si permite demasiado contacto, el partido puede endurecerse. Si corta demasiado, puede romper el ritmo y generar protestas constantes.

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Paraguay llega con una baja sensible

La ausencia de Miguel Almirón es uno de los grandes temas del partido.

El futbolista paraguayo fue expulsado ante Turquía en una jugada muy discutida y no estará disponible para enfrentar a Australia. Su baja afecta especialmente a la generación ofensiva, la velocidad en transición y la capacidad de Paraguay para atacar espacios.

Eso puede cambiar el tipo de partido. Sin Almirón, Paraguay necesitará más participación colectiva, más peso de sus mediocampistas y mayor precisión en las pocas situaciones que logre crear.

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Cuerpo arbitral de Paraguay vs. Australia

El equipo arbitral de Paraguay vs. Australia tendrá conducción francesa y apoyo de Concacaf en las funciones complementarias.

Árbitro principal: Clément Turpin (Francia)

Clément Turpin (Francia) Asistente 1: Nicolas Danos (Francia)

Nicolas Danos (Francia) Asistente 2: Benjamin Pagès (Francia)

Benjamin Pagès (Francia) Cuarto árbitro: Oshane Nation (Jamaica)

Oshane Nation (Jamaica) Quinto árbitro: Caleb Wales (Trinidad y Tobago)