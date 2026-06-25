Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo E con el triunfo de Ecuador ante Alemania

Ecuador venció 2-1 a Alemania y Costa de Marfil derrotó 2-0 a Curazao en el cierre del Grupo E del Mundial 2026.

Ecuador venció 2-1 a Alemania y Costa de Marfil derrotó 2-0 a Curazao en el cierre del Grupo E del Mundial 2026. Con esos resultados, la zona terminó con Alemania y Costa de Marfil clasificados de manera directa, mientras que La Tri avanzó como uno de los mejores terceros.

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El golpe de Ecuador ante Alemania cambió por completo el cierre del grupo. La Tri llegó a la última fecha con apenas un punto y obligada a ganar para seguir con vida, pero terminó consiguiendo una victoria enorme ante una de las potencias del torneo.

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Alemania, que venía con puntaje ideal, cerró la fase de grupos con su primera derrota. Aun así, el equipo europeo terminó en lo más alto del Grupo E por diferencia de gol, después de haber goleado a Curazao y vencido a Costa de Marfil en sus dos primeras presentaciones.

Costa de Marfil también hizo su parte. El 2-0 ante Curazao le permitió llegar a seis puntos y asegurar el segundo lugar de la zona. Con ese resultado, los marfileños evitaron depender de otros marcadores y se metieron de lleno en los dieciseisavos de final.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo E