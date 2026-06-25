Ecuador clasificó a 16vos del Mundial 2026: cuándo juega y quién puede ser su rival tras vencer a Alemania

Ecuador clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Alemania en un partido enorme para La Tri.

Ecuador llegó al cierre del Grupo E con la obligación de dar un golpe fuerte. Después de perder ante Costa de Marfil y empatar con Curazao, el margen era mínimo. Frente a Alemania, uno de los candidatos del torneo, La Tri sacó carácter, resistió cuando tuvo que hacerlo y encontró una victoria que cambió por completo su Mundial.

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El gol de Gonzalo Plata terminó siendo decisivo. Ecuador pasó de quedar al borde de la eliminación a sumar cuatro puntos, una cifra que le alcanzó para meterse entre los mejores terceros del torneo.

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Con el triunfo, Ecuador cerró tercero en el Grupo E, por detrás de Alemania y Costa de Marfil. Los dos primeros avanzaron de manera directa, mientras que La Tri consiguió su boleto por la tabla general de terceros. En el nuevo formato del Mundial, los ocho mejores terceros de los doce grupos también avanzan a los 16vos.

Cuándo juega Ecuador los 16vos del Mundial 2026

El día y horario exacto del próximo partido de Ecuador todavía dependen de cómo termine ubicada La Tri en la tabla de mejores terceros. Al clasificar como tercero del Grupo E, su cruce puede moverse según qué otros terceros avancen desde el resto de las zonas.

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En principio, Ecuador podría jugar entre el martes 30 de junio y el viernes 3 de julio, de acuerdo con la ubicación final que le asigne el cuadro de dieciseisavos. La FIFA terminará de ordenar los cruces cuando se conozcan todos los clasificados de la fase de grupos.

Quién puede ser el rival de Ecuador en 16vos

El posible rival de Ecuador todavía no está confirmado. Al venir desde el tercer lugar del Grupo E, La Tri puede caer en distintos cruces según la combinación de mejores terceros que avance. Entre los escenarios posibles aparecen rivales como México, Suiza, Estados Unidos, el ganador del Grupo L o el ganador del Grupo K.

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La definición depende de una tabla que todavía se está moviendo. Si otros terceros de grupos como F, G, H, I, J o K también clasifican, la posición de Ecuador en el cuadro puede cambiar. Por eso, aunque La Tri ya tiene asegurado su lugar en los 16vos, todavía debe esperar para conocer rival, sede y horario.

Inglaterra, el rival si nadie mueve nada

Según el esquema de cruces definido por la FIFA para el Mundial 2026, el emparejamiento que hoy le corresponde a Ecuador es el de “1L vs. 3E”. En este escenario, La Tri se enfrentaría a Inglaterra, líder momentáneo de su zona.

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Si la distribución actual se mantiene, Ecuador jugaría contra Inglaterra el miércoles 1 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El cruce de dieciseisavos de final aún puede modificarse de acuerdo con la ubicación final de los mejores terceros, por lo que La Tri deberá esperar el cierre completo de la tercera fecha para conocer su rival definitivo.