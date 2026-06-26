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¿Por qué no juega Nico Williams hoy en España vs. Uruguay por el Mundial 2026?

Nico Williams no aparece entre los titulares de España para enfrentar a Uruguay por el Mundial 2026. La decisión de Luis de la Fuente sorprendió en la previa de un partido clave para definir el Grupo H.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Nico Williams no es titular en la definición del Grupo H.
© Getty.Nico Williams no es titular en la definición del Grupo H.

España ya tiene once confirmado para enfrentar a Uruguay por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026 y una de las principales novedades pasa por la ausencia de Nico Williams entre los titulares.

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El ataque del conjunto europeo estará compuesto por Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Una vez más, el técnico Luis de la Fuente deja al extremo del Athletic Club en el banco de suplentes.

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El motivo de la ausencia de Nico Williams

Nico Williams no es titular ante Uruguay porque Luis de la Fuente decidió administrarlo físicamente después de las molestias que arrastró durante las últimas semanas.

El atacante de 23 años venía de una pubalgia y también sufrió una lesión muscular en el isquiosural de la pierna izquierda, problemas que condicionaron su participación en los primeros partidos del Mundial 2026.

Nico Williams llegó a la Copa del Mundo entre algodones (Getty Images).

Nico Williams llegó a la Copa del Mundo entre algodones (Getty Images).

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Aunque Williams ya habría dejado atrás esas molestias, el cuerpo técnico de la Furia prefiere no forzarlo desde el arranque. La idea es que gane ritmo de manera progresiva y llegue en mejores condiciones a la fase eliminatoria, donde podría volver a tener un papel más importante.

¿Puede sumar minutos Nico Williams ante Uruguay?

Sí. Nico Williams puede sumar minutos ante Uruguay y, de hecho, España espera darle rodaje durante el partido. El extremo apenas jugó unos minutos ante Cabo Verde y luego tuvo más participación frente a Arabia Saudita, por lo que el duelo ante la Celeste aparece como una buena oportunidad para seguir sumando ritmo.

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La intención de De la Fuente es utilizarlo como una carta fuerte desde el banco, especialmente si España necesita desequilibrio por la banda izquierda. Por lo tanto, su ausencia en el once inicial responde más a una gestión física que a una lesión activa.

El XI de España sin Nico Williams

https://x.com/SEFutbol/status/2070630229630931306
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