Dani Olmo no aparece entre los titulares de España para enfrentar a Uruguay por el Mundial 2026. La decisión de Luis de la Fuente llamó la atención en la previa de un partido clave por el Grupo H.

España y Uruguay se enfrentan hoy por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026 en el Estadio de Guadalajara. El partido puede definir el primer puesto de la zona y por eso llamó la atención la ausencia de Dani Olmo en el once titular de Luis de la Fuente.

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La Furia sale de inicio con Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Merino, Pedri; Lamine Yamal, Álex Baena y Oyarzabal. En esa formación, el mediapunta del Barcelona queda entre los suplentes.

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¿Por qué no juega Dani Olmo hoy en España vs. Uruguay?

Dani Olmo no es titular ante Uruguay por una decisión de Luis de la Fuente en la mitad de la cancha. El ex RB Leipzig había comenzado el Mundial con molestias en el gemelo y por eso no fue titular ante Cabo Verde, pero luego volvió al once frente a Arabia Saudita y tuvo una actuación importante en la goleada de España.

Dani Olmo arranca desde el banco en el duelo que define el Grupo H (Getty Images).

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Para el cierre del Grupo H, el entrenador decidió volver a modificar la estructura del mediocampo y apostar por Mikel Merino desde el arranque. La elección le da a España más despliegue físico, recorrido y presencia en los duelos ante un rival como Uruguay, que suele exigir mucho en la zona central.

¿Quién reemplaza a Dani Olmo en España?

El lugar de Dani Olmo en el once lo ocupa Mikel Merino. El mediocampista del Arsenal acompaña a Rodri y Pedri en la mitad de la cancha, en una estructura que le da a España más despliegue, presencia física y llegada desde segunda línea.

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Con Merino en el equipo, Pedri conserva un rol de creación y Rodri queda como eje central. Arriba, Luis de la Fuente apuesta por Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal para completar el frente ofensivo, dejando afuera a Nico Williams.

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Dani Olmo queda como una de las principales cartas del banco. Si España necesita más juego interior, último pase o llegada al área, el futbolista del Barcelona puede sumar minutos durante el segundo tiempo.