¿Por qué Raphinha no juega hoy con Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?

Raphinha no juega de titular en el partido en que Brasil enfrenta a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

La Selección de Brasilse juega la vida este domingo en los octavos de final ante la peligrosa Noruega de Erling Haaland. Entre los hinchas, la gran pregunta en las últimas horas ha sido el estado de Raphinha y por qué su nombre no aparece en la formación inicial del equipo.

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La respuesta es estrictamente médica: Raphinha viene saliendo de una lesión muscular que lo tuvo fuera de las canchas durante las últimas dos semanas.

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Aunque el atacante logró regresar a los entrenamientos grupales el pasado viernes, el cuerpo técnico liderado por el italiano Carlo Ancelotti decidió no arriesgarlo desde el arranque debido a que todavía no cuenta con el ritmo de juego ni la resistencia física necesaria para un partido de tanta intensidad.

Raphinha va al banquillo ante Noruega

A pesar de no ser titular, la buena noticia para la “Canarinha” es que el jugador no está completamente descartado. El propio Ancelotti confirmó en rueda de prensa que el futbolista ha mostrado una evolución muy rápida y que estará disponible como una carta de emergencia.

“Raphinha está progresando muy bien. Aún no está al 100 por ciento, pero está disponible para estar en el banquillo y jugar unos minutos o ser útil en determinados momentos. Se ha recuperado muy bien y muy rápido”, explicó el estratega.

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Con Raphinha esperando su oportunidad entre los suplentes y la baja confirmada de Lucas Paquetá (también lesionado), Brasil tendrá que rearmar su ataque para contrarrestar el poderío físico de Noruega.

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La presencia de Raphinha en el banco de suplentes le da a Ancelotti una variante de peso en el segundo tiempo, en caso de que el partido se complique y Brasil necesite velocidad y desequilibrio para sellar el pase a los cuartos de final.

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El 11 de Brasil para enfrentar a Noruega

Brasil sale con un poderoso 11 para enfrentar a Nouega. Foto: CBF

En resumen

Raphinha no será titular hoy porque viene saliendo de una lesión muscular que lo dejó inactivo las últimas dos semanas.

El técnico Carlo Ancelotti confirmó que el extremo se recuperó rápido y está listo para sumar minutos desde el banco de suplentes si el equipo lo necesita.

Con Raphinha como variante y la baja confirmada de Lucas Paquetá, Brasil rearmará su ofensiva para enfrentar la potencia de la Noruega de Haaland.