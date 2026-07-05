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Sin Neymar: las alineaciones de Brasil vs. Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026

Las formaciones de Brasil -que tendrá disponible a Neymar- y Noruega para el vibrante cruce de esta tarde por los octavos de final del Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Neymar tiene grandes posibilidades de sumar minutos ante Noruega.
© GettyNeymar tiene grandes posibilidades de sumar minutos ante Noruega.

Este domingo 5 de julio, Brasil y Noruega protagonizarán un partido sumamente atractivo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

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Un duelo de estilos contrapuestos, pero con intérpretes de lujo. Por el lado de los Vikingos, destaca su tridente ofensivo liderado por Erling Haaland, uno de los máximos goleadores del certamen por detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé, que completan Martin Odegaard y Alexander Sorloth.

Mientras que la Verdeamarella cuenta con estrellas como Vinícius Júnior, también prendido en la lucha por la bota de oro con 4 anotaciones, o Neymar, quien volvería a tener rodaje tras jugar 14 minutos en el 3-0 sobre Escocia. Aunque llega mermada por las lesiones de sus otras dos figuras: Paquetá y Raphinha.

Ancelotti sopesa poner a Neymar ante Noruega

“Neymar puede jugar 90 minutos… y puede jugar con Vinícius”, aseveró Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, en la rueda de prensa de este sábado, dando a entender que el “10” puede saltar al terreno de juego para ayudar al equipo a buscar el boleto a los cuartos de final. En esa instancia chocarán contra el vencedor de Inglaterra-México.

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Sin embargo, aclaró que solo lo pondrá “cuando entienda que el equipo lo necesita”. El crack de 34 años, recordemos, se recuperó de una lesión muscular grado dos en la pantorrilla (gemelo) sufrida con Santos el pasado 6 de junio. Por lo que su proceso para volver a jugar se dio a contrarreloj.

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No está contento (en el banco), pero se está portando y entrenando muy bien. Neymar es muy respetuoso, amable y querido por sus compañeros de equipo. Es una persona importante en el equipo porque tiene calidad y es muy humilde. Estoy muy satisfecho con él. Obviamente quiere jugar, como siempre ha hecho. No dice ‘quiero'”, cerró Ancelotti.

Alineaciones para el cruce por los 8vos de final del Mundial 2026

Brasil

  • Allison; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Gabriel Martinelli; Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Rayan. DT: Carlo Ancelotti.
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Noruega

  • Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.
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