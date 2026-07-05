Si Brasil le gana a Noruega: contra quién y cuándo juega los cuartos de final del Mundial 2026

Brasil no quiere sorpresas ante Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. La verdeamarela busca ir a cuartos.

Brasil enfrenta a Noruega este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en uno de los cruces más atractivos de la llave. La Verdeamarela llega con la obligación de seguir avanzando, mientras que el equipo europeo aparece como un rival peligroso por su potencia ofensiva.

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El camino ya está marcado: si el equipo de Carlo Ancelotti elimina a Noruega, jugará los cuartos de final contra el ganador de México vs. Inglaterra, que se miden en el siguiente turno.

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México o Inglaterra, el rival de Brasil si le gana a Noruega

Si Brasil derrota a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, avanzará a cuartos y enfrentará al vencedor de México vs. Inglaterra.

La llave puede dejar un cruce de enorme impacto. Si pasa México, Brasil jugará contra uno de los anfitriones del Mundial. Si avanza Inglaterra, la Verdeamarela tendrá por delante un duelo entre dos selecciones históricas y candidatas a llegar lejos.

Por eso, el partido ante Noruega no solo vale un lugar entre los ocho mejores. También puede abrirle a Brasil una prueba de máxima exigencia ante un rival con mucha historia, jerarquía y presión.

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Cuándo jugaría Brasil los cuartos de final del Mundial 2026

El partido de cuartos de final para el ganador de Brasil vs. Noruega está programado para el sábado 11 de julio de 2026.

El encuentro se jugará a las 2:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y a las 3:00 p.m. de Panamá.

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Esa llave definirá a uno de los semifinalistas del Mundial 2026.

Dónde jugaría Brasil si avanza a cuartos

Si Brasil supera a Noruega, jugará los cuartos de final en el Miami Stadium, una de las sedes estadounidenses del Mundial 2026.

Allí se disputará el cruce entre el ganador de Brasil vs. Noruega y el vencedor de México vs. Inglaterra.

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Brasil vs. Noruega: primero debe resolver un partido incómodo

Antes de pensar en México o Inglaterra, Brasil deberá superar a una Noruega que llega con argumentos para complicar a cualquiera. El equipo europeo tiene poder físico, transiciones rápidas y una referencia mundial como Erling Haaland.

Brasil, por su parte, llega con la presión habitual de una selección que siempre juega para ser campeona. Con Carlo Ancelotti en el banco y una plantilla cargada de figuras, la Verdeamarela buscará imponer su jerarquía y meterse entre las ocho mejores.

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El duelo también tiene un dato especial: Brasil busca su primera victoria mundialista ante Noruega, una selección que históricamente le resultó incómoda.

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Datos clave

Brasil enfrenta a Noruega este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

Si gana, jugará los cuartos de final contra el vencedor de México vs. Inglaterra .

. El partido de cuartos se disputará el sábado 11 de julio de 2026 .

. La sede será el Miami Stadium .

. El horario será a las 2:00 p.m. de Centroamérica y 3:00 p.m. de Panamá .

y . Brasil primero deberá superar a una Noruega liderada por Erling Haaland.