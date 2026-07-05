¿Por qué Neymar no juega en el partido de Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?

"Ney" no estará de arranque hoy en el cruce ante Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026. Sin embargo, es probable que sume minutos.

La selección de Brasil se enfrentará a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026. Sin varias de sus figuras, la Verdeamarella saltará al terreno de juego del MetLife Stadium (Nueva Jersey, Estados Unidos) con la ambición de derrotar por primera vez a los nórdicos para pasar de ronda en la cita máxima.

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Uno de los nombres pesados que se quedó fuera del ya confirmado once titular de los pentacampeones del mundo es nada más y nada menos que Neymar Jr. El “10” llegó con lo justo al torneo tras recuperarse de una lesión grado dos en la pantorrilla y únicamente disputó 14 minutos en la goleada 3-0 sobre Escocia.

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¿Por qué Neymar no juega contra Noruega?

La ausencia de “Ney” de arranque se debe a una decisión técnica del seleccionador Carlo Ancelotti. El astro brasileño de 34 años esperará por su oportunidad en el banco de suplente ante Noruega. Lo más probable es que entre en la segunda mitad.

“Neymar puede jugar 90 minutos… y puede jugar con Vinícius”, afirmó Ancelotti en rueda de prensa. Aunque también aclaró: “Lo importante es que pueda jugar. Cuando entienda que el equipo lo necesita, lo pondré“.

Si Brasil se impone esta tarde en los 90 minutos, el alargue o los penales, se enfrentará en cuartos de final de la Copa del Mundo al vencedor del duelo entre Inglaterra y México.

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El XI de Brasil para medirse a Noruega