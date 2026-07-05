Si Noruega le gana a Brasil: contra quién y cuándo juega los cuartos de final del Mundial 2026

La Noruega de Erling Haaland quiere dar un batacazo en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante Brasil.

Noruega va por otro golpe fuerte en el Mundial 2026. Después de superar a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final, el equipo europeo enfrenta a Brasil este domingo 5 de julio por los octavos, con la chance de eliminar a una de las selecciones más importantes de la historia.

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La llave ya tiene marcado el siguiente paso: el vencedor de Brasil vs. Noruega jugará los cuartos de final contra el ganador de México vs. Inglaterra, que se disputa en el segundo turno de la jornada.

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México o Inglaterra, el posible rival de Noruega en cuartos

Si Noruega derrota a Brasil, avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y enfrentará al ganador de México vs. Inglaterra.

Cualquiera de los dos escenarios tendría un peso enorme. Contra México, Noruega se mediría ante uno de los anfitriones del torneo. Ante Inglaterra, el desafío sería ante una potencia europea con plantel de elite y aspiraciones de título.

Para Noruega, llegar a esa instancia ya sería un salto histórico. Pero eliminar a Brasil le daría además una carga simbólica enorme: dejar afuera a la Verdeamarela y quedar a un partido de las semifinales.

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Cuándo jugaría Noruega los cuartos de final del Mundial 2026

El partido de cuartos de final para el ganador de Brasil vs. Noruega se jugará el sábado 11 de julio de 2026.

El encuentro está programado para las 3:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y las 4:00 p.m. de Panamá.

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De ese cruce saldrá uno de los semifinalistas del Mundial 2026.

Dónde jugaría Noruega si elimina a Brasil

Si Noruega le gana a Brasil, disputará los cuartos de final en el Miami Stadium.

Ese será el escenario del partido entre el vencedor de Brasil vs. Noruega y el ganador de México vs. Inglaterra, una llave que puede quedar cargada de figuras y de historias fuertes para la recta final del torneo.

Noruega, ante una oportunidad histórica

El partido contra Brasil representa mucho más que una clasificación. Para Noruega, sería la posibilidad de firmar una de las victorias más importantes de su historia mundialista y confirmar que su crecimiento ya no es solo una promesa.

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El equipo tiene argumentos para ilusionarse. Con Erling Haaland como referencia ofensiva, Noruega cuenta con una amenaza capaz de cambiar cualquier partido. Pero enfrente estará Brasil, una selección acostumbrada a estas instancias y con figuras en todas las líneas.

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Si Noruega logra sostener el partido, competir desde el orden y aprovechar sus momentos, puede meterse entre los ocho mejores y transformar su Mundial en una historia todavía más grande.

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Brasil, el obstáculo más pesado

Brasil llega al cruce con la presión de siempre: ganar y seguir peleando por el título. La Verdeamarela cuenta con Carlo Ancelotti en el banco y con un plantel repleto de nombres de primer nivel, por lo que Noruega necesitará una actuación casi perfecta.

El antecedente histórico también le da un condimento especial al partido. Noruega ha sido un rival incómodo para Brasil en enfrentamientos anteriores, y ahora buscará trasladar esa tendencia a una instancia decisiva del Mundial.

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Para los noruegos, el premio es enorme: eliminar a Brasil, avanzar a cuartos y esperar por México o Inglaterra.

Datos clave

Noruega enfrenta a Brasil este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

Si gana, jugará los cuartos de final contra el vencedor de México vs. Inglaterra .

. El partido de cuartos se disputará el sábado 11 de julio de 2026 .

. La sede será el Miami Stadium .

. El horario será a las 2:00 p.m. de Centroamérica y 3:00 p.m. de Panamá .

y . Noruega buscará eliminar a Brasil y meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026.