¿Por qué no juega Lucas Paquetá en Brasil vs. Noruega por los 8vos del Mundial 2026?

Lucas Paquetá se pierde el partido de Brasil ante Noruega por los octavos de final del Mundial 2026 por una lesión.

La Selección de Brasil recibió un duro golpe en la previa de los octavos de final. El volante Lucas Paquetá quedó descartado para el partido definitivo contra Noruega debido a una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo.

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La preocupación en el cuerpo técnico es alta, ya que si Brasil logra avanzar de fase, el jugador de 28 años tampoco podrá estar presente en los cuartos de final (donde jugarían contra el ganador de Inglaterra o México). Su regreso al torneo dependerá de cómo evolucione en los próximos días.

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Esta es una baja de peso para el entrenador italiano Carlo Ancelotti, quien venía utilizando a Paquetá como un titular indiscutido en la mitad de la cancha durante toda la Copa del Mundo. El futbolista del Flamengo había recuperado su mejor nivel tras superar un polémico caso extrafutbolístico en Inglaterra y se había transformado en el motor del equipo.

El problema físico ocurrió en el último partido de dieciseisavos de final contra Japón, disputado en Houston. Desde los primeros minutos del juego, Lucas Paquetá sintió el pinchazo en el muslo y empezó a regular su velocidad. En el entretiempo, con Brasil perdiendo 1-0, Ancelotti decidió cuidarlo y lo reemplazó por el joven Endrick. Finalmente, la “Canarinha” logró remontar el partido sobre la hora.

El elegido de Ancelotti para sustituirlo

Con la baja médica confirmada, el entrenador se tomó los últimos entrenamientos para definir al sustituto ideal y ya tomó una decisión final. Gabriel Martinelli será el encargado de reemplazar a Paquetá contra Noruega.

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Martinelli viene con la confianza por las nubes tras haber sido el héroe que anotó el gol del triunfo agónico ante Japón el pasado lunes. Aunque el mediocampista Danilo Santos (del Botafogo) estuvo a prueba durante la semana y peleó por el puesto, Martinelli se terminó ganando la titularidad tras aparecer en el equipo principal durante las prácticas del viernes y sábado.

Gabriel Martinelli será el cambio de Ancelotti por Lucas Paquetá. Foto: Getty Images.

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Con este cambio obligado, Brasil buscará rearmar su funcionamiento para seguir con vida en el Mundial y meterse entre los ocho mejores del planeta.

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En resumen

Lucas Paquetá sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo y quedó descartado para el duelo ante Noruega, perdiéndose también unos eventuales cuartos de final.

El volante de 28 años sintió el pinchazo en los primeros minutos ante Japón en dieciseisavos y tuvo que ser reemplazado en el entretiempo por precaución.

Carlo Ancelotti eligió a Gabriel Martinelli, héroe del triunfo agónico ante los japoneses, para ocupar el lugar vacante en el once titular frente a los europeos.