En qué clubes juegan los futbolistas de Noruega y cuál es el valor total de la selección en el Mundial 2026

La selección de Noruega tiene una plantilla con jugadores reconocidos y aquí te contamos dónde juegan los mundialistas.

Noruega llegó al Mundial 2026 con una de las generaciones más fuertes de su historia reciente. La selección dirigida por Stale Solbakken volvió a una Copa del Mundo después de 28 años y lo hizo con un plantel que mezcla figuras de la Premier League, nombres importantes en la Bundesliga, futbolistas de Serie A, LaLiga y una base fuerte del fútbol noruego.

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El gran nombre es Erling Haaland, estrella del Manchester City y jugador más valioso de la selección. Pero no está solo: Martin Ødegaard, Antonio Nusa, Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen y Oscar Bobb también elevan el valor de mercado de un equipo que llegó al torneo con aspiraciones reales de competir.

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Cuál es el valor total de Noruega en el Mundial 2026

Según Transfermarkt, la Selección de Noruega tiene un valor total de mercado de 589,90 millones de euros en el Mundial 2026.

El dato refleja el salto de calidad que dio el fútbol noruego en los últimos años. La presencia de Haaland dispara el valor del plantel, pero también hay una cantidad importante de futbolistas compitiendo en ligas de primer nivel europeo.

El valor promedio por jugador es de 22,69 millones de euros, con una edad media de 26,9 años. Es decir, Noruega combina presente competitivo con una base que todavía tiene margen de crecimiento.

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Erling Haaland, el jugador más valioso de Noruega

El futbolista más caro de Noruega es Erling Haaland, con un valor de mercado de 200 millones de euros.

El delantero del Manchester City representa más de un tercio del valor total de la selección. Su impacto es enorme no solo por su cotización, sino también por su peso deportivo: es la principal referencia ofensiva del equipo y uno de los delanteros más determinantes del mundo.

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Detrás de Haaland aparece Martin Ødegaard, capitán de Noruega y mediocampista del Arsenal, con una valoración de 65 millones de euros. El podio lo completa Jørgen Strand Larsen, delantero de Crystal Palace, tasado en 40 millones de euros.

En qué clubes juegan los convocados de Noruega al Mundial 2026

Estos son los 26 futbolistas de Noruega convocados al Mundial 2026 y los clubes en los que juegan:

Arqueros

Sander Tangvik — Hamburger SV

— Hamburger SV Egil Selvik — Watford

— Watford Ørjan Nyland — Sin club

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Defensores

Kristoffer Ajer — Brentford

— Brentford Leo Østigård — Genoa

— Genoa Torbjørn Heggem — Bologna

— Bologna Henrik Falchener — Viking FK

— Viking FK Sondre Langås — Derby County

— Derby County David Møller Wolfe — Wolverhampton

— Wolverhampton Fredrik Bjørkan — Bodø/Glimt

— Bodø/Glimt Julian Ryerson — Borussia Dortmund

— Borussia Dortmund Marcus Pedersen — Torino

Mediocampistas

Sander Berge — Fulham

— Fulham Patrick Berg — Bodø/Glimt

— Bodø/Glimt Fredrik Aursnes — Benfica

— Benfica Kristian Thorstvedt — Sassuolo

— Sassuolo Morten Thorsby — Cremonese

— Cremonese Martin Ødegaard — Arsenal

— Arsenal Thelo Aasgaard — Rangers

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Delanteros

Antonio Nusa — RB Leipzig

— RB Leipzig Andreas Schjelderup — Benfica

— Benfica Jens Petter Hauge — Bodø/Glimt

— Bodø/Glimt Oscar Bobb — Fulham

— Fulham Erling Haaland — Manchester City

— Manchester City Jørgen Strand Larsen — Crystal Palace

— Crystal Palace Alexander Sørloth — Atlético de Madrid

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Los clubes con más jugadores en Noruega

El club que más futbolistas aporta a la Selección de Noruega en este Mundial es Bodø/Glimt, con tres convocados: Fredrik Bjørkan, Patrick Berg y Jens Petter Hauge.

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Después aparecen clubes como Fulham y Benfica, con dos jugadores cada uno. El equipo inglés tiene a Sander Berge y Oscar Bobb, mientras que el conjunto portugués cuenta con Fredrik Aursnes y Andreas Schjelderup.

El resto del plantel está muy repartido entre equipos de Inglaterra, Alemania, Italia, España, Portugal, Escocia y Noruega. Esa distribución muestra el recorrido europeo de una generación que ya no depende únicamente de su liga local.

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Los jugadores más valiosos de Noruega en el Mundial 2026

Estos son los futbolistas noruegos con mayor valor de mercado:

Erling Haaland — 200 millones de euros

— 200 millones de euros Martin Ødegaard — 65 millones de euros

— 65 millones de euros Jørgen Strand Larsen — 40 millones de euros

— 40 millones de euros Antonio Nusa — 32 millones de euros

— 32 millones de euros Andreas Schjelderup — 30 millones de euros

— 30 millones de euros Oscar Bobb — 28 millones de euros

— 28 millones de euros Julian Ryerson — 25 millones de euros

— 25 millones de euros Sander Berge — 25 millones de euros

El ataque es el sector más valioso del equipo. Según Transfermarkt, los delanteros de Noruega suman 360 millones de euros, una cifra impulsada principalmente por Haaland, pero acompañada por nombres como Strand Larsen, Nusa, Schjelderup, Bobb y Sørloth.

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Noruega, una selección construida en grandes ligas europeas

La convocatoria de Noruega muestra un salto importante respecto de otras generaciones. El plantel ya no se apoya solo en futbolistas del campeonato local, sino que tiene representantes en algunas de las ligas más competitivas del mundo.

La Premier League aporta nombres clave como Erling Haaland, Martin Ødegaard, Kristoffer Ajer, Sander Berge, Oscar Bobb, David Møller Wolfe y Jørgen Strand Larsen. También hay presencia en la Bundesliga, con Julian Ryerson y Antonio Nusa, y en LaLiga, con Alexander Sørloth.

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Esa mezcla explica por qué Noruega llegó al Mundial con tanta expectativa. No se trata solo de Haaland: hay una estructura de jugadores acostumbrados a competir en escenarios de máximo nivel.

Datos clave

Noruega tiene un valor total de mercado de 589,90 millones de euros .

. El jugador más valioso del plantel es Erling Haaland , tasado en 200 millones de euros .

, tasado en . Martin Ødegaard es el segundo más caro, con 65 millones de euros .

es el segundo más caro, con . Jørgen Strand Larsen completa el podio con 40 millones de euros .

completa el podio con . Bodø/Glimt es el club con más convocados noruegos: tres jugadores.

es el club con más convocados noruegos: tres jugadores. La Selección de Noruega cuenta con futbolistas en Inglaterra, Alemania, Italia, España, Portugal, Escocia y Noruega.

El ataque es el sector más valioso del plantel, con 360 millones de euros.