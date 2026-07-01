¿Por qué Romelu Lukaku no juega hoy con Bélgica vs. Senegal por los 16avos del Mundial 2026?

Lukaku, pese a haberle anotado a Nueva Zelanda, no será titular contra Senegal en el partido por los 16avos de final del Mundial 2026.

Este miércoles, la selección de Bélgica saltará a escena para enfrentar a Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los europeos llegan motivados al cruce, que será albergado por el Estadio Seattle (Lumen Field), después de haber derrotado 5-1 a Nueva Zelanda para quedarse con la cima del Grupo G.

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Fue la primera victoria en el torneo de los dirigidos por Rudi García. Y uno de los goleadores del encuentro fue Romelu Lukaku, quien al minuto 86, a pocos segundos de haber ingresado en lugar de Charles De Ketelaere, anotó el quinto gol contra los neozelandeses. Sin embargo, no será titular en el inicio de la ronda eliminatoria.

ver también Cuál es el ranking FIFA de Senegal y cuántos puestos lo separan de Bélgica en el Mundial 2026

¿Por qué Romelu Lukaku no juega hoy contra Senegal?

Lukaku, sencillamente, no está por delante de De Ketelaere en la consideración del entrenador de Bélgica. Y por ese motivo, una decisión puramente técnica, el histórico delantero de 33 años que milita en Napoli arrancará en el banco frente a Senegal en los 16avos de final.

Veremos si en el complemento, tal como ocurrió ante Egipto y Nueva Zelanda —contra Irán sí fue titular—, García le da la chance de seguir agrandando su legado: esta es su cuarta Copa del Mundo con Bélgica, selección de la cual es el máximo artillero histórico con 91 goles en 129 apariciones.

Así forma Bélgica contra Senegal

La alineación de Bélgica para enfrentar a Senegal, con Lukaku otra vez de suplente. (Foto: Belgian Red Devils / X)

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En síntesis