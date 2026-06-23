Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Por qué Bukayo Saka no juega en Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026

Bukayo Saka no aparece en el once titular de Inglaterra para enfrentar a Ghana por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Saka no va desde el arranque.
© Getty.Saka no va desde el arranque.

La selección de Inglaterra enfrenta este martes a su par de Ghana por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, en un partido que puede encaminar la clasificación de los Tres Leones.

En la alineación confirmada, Bukayo Saka, la estrella del Arsenal, no forma parte del ataque titular elegido por el técnico Thomas Tuchel, comenzando el juego desde el banco de suplentes.

Portugal 5-0 Uzbekistán: resumen y goles de los lusos con doblete de Cristiano Ronaldo incluido

ver también

Portugal 5-0 Uzbekistán: resumen y goles de los lusos con doblete de Cristiano Ronaldo incluido

Por qué no juega Saka

Saka no quedó fuera del once por una sanción ni por una lesión nueva. El extremo de 24 años viene arrastrando una molestia en el tendón de Aquiles y el cuerpo técnico inglés decidió administrarlo con cautela durante el arranque del torneo.

El explosivo extremo ya había empezado en el banco en el debut ante Croacia, donde Inglaterra ganó 4-2. Tuchel volvió a tomar una decisión similar contra Ghana: tenerlo disponible, pero no exigirlo desde el primer minuto.

England XI: Pickford, Konsa, Rice, Guéhi, Anderson, Kane (c), Bellingham, Gordon, Madueke, James, Spence

Madueke ocupa la posición de Saka en el XI de Inglaterra (Selección Inglaterra).

La situación física de Saka fue seguida de cerca en los días previos al partido. Aunque volvió a entrenarse con el grupo y está dentro de la convocatoria, Inglaterra prefiere llevarlo de a poco para evitar una recaída en una zona sensible.

Publicidad

Quién lo reemplaza

El lugar de Saka en el extremo derecho lo ocupa Noni Madueke, compañero suyo en el Arsenal campeón de la Premier League. El jugador aparece como titular en el frente de ataque junto a Harry Kane, Jude Bellingham y Anthony Gordon.

Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo K tras la victoria de Portugal ante Uzbekistán

ver también

Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo K tras la victoria de Portugal ante Uzbekistán

La apuesta de Tuchel mantiene una idea parecida a la del debut: Madueke por derecha, Gordon por izquierda, Bellingham como enlace y Kane como referencia ofensiva. Saka queda como una opción fuerte para el segundo tiempo si Inglaterra necesita cambiar ritmo, profundidad o desequilibrio por banda.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Por qué no juega Cole Palmer hoy en Inglaterra vs. Ghana?
Mundial 2026

¿Por qué no juega Cole Palmer hoy en Inglaterra vs. Ghana?

Por qué no juega Marcus Rashford hoy en Inglaterra vs. Ghana
Mundial 2026

Por qué no juega Marcus Rashford hoy en Inglaterra vs. Ghana

Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde contra Ghana por el Grupo L del Mundial 2026
Mundial 2026

Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde contra Ghana por el Grupo L del Mundial 2026

¿Quién es el árbitro de Inglaterra vs. Ghana en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Said Martínez
Mundial 2026

¿Quién es el árbitro de Inglaterra vs. Ghana en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Said Martínez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo