Si Noruega le gana a Inglaterra: contra quién y cuándo juega las semifinales del Mundial 2026

Noruega ya eliminó a Brasil y ahora va por Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Noruega enfrenta a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 con la posibilidad de meterse entre las cuatro mejores selecciones del torneo. El equipo nórdico llega a esta instancia después de eliminar a Brasil y ahora busca otro golpe ante una potencia europea.

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La llave ya marca el próximo paso: si Noruega derrota a Inglaterra, jugará las semifinales contra el ganador de Argentina vs. Suiza, que se enfrentan más tarde por la misma parte del cuadro.

ver también Cómo llegó Noruega a cuartos de final del Mundial 2026: los partidos del rival de Inglaterra

Argentina o Suiza, el rival de Noruega si elimina a Inglaterra

Si Noruega le gana a Inglaterra, avanzará a las semifinales del Mundial 2026 y enfrentará al vencedor de Argentina vs. Suiza.

Ese rival todavía no está definido, porque argentinos y suizos jugarán después del cruce entre Noruega e Inglaterra. De todos modos, el camino ya está claro: si Noruega vuelve a dar el golpe, tendrá por delante otro partido de máxima exigencia.

Si avanza Argentina, el equipo de Erling Haaland se medirá contra el vigente campeón del mundo. Si pasa Suiza, Noruega tendrá enfrente a una selección europea ordenada, invicta y acostumbrada a competir en partidos cerrados.

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Cuándo y dónde jugaría Noruega las semifinales del Mundial 2026

En caso de eliminar a Inglaterra, Noruega jugaría la semifinal el miércoles 15 de julio de 2026, en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.

El partido está programado para la 1:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y las 2:00 p.m. de Panamá.

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De ese encuentro saldrá uno de los finalistas del Mundial 2026.

Noruega, ante la chance de hacer historia

Los Vikingos ya firmaron uno de los golpes más fuertes del torneo al eliminar a Brasil en cuartos de final. Ahora, ante Inglaterra, tienen la oportunidad de confirmar que su Mundial dejó de ser una sorpresa para transformarse en una campaña histórica.

El equipo nórdico cuenta con Erling Haaland como gran referencia ofensiva y con una generación que llegó al torneo con ambición real. Vencer a Inglaterra no solo significaría avanzar a semifinales: también dejaría a Noruega a un solo partido de la final.

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El desafío será enorme, porque enfrente estará una selección inglesa con jerarquía, experiencia y plantel de elite. Pero Noruega ya demostró que puede competir contra rivales de peso.

ver también Inglaterra vs. Noruega: qué jugadores podrían perderse la semifinal del Mundial 2026 por acumulación de amarillas

Datos clave

Noruega enfrenta a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026.

enfrenta a por los cuartos de final del Mundial 2026. Si gana, jugará las semifinales contra el vencedor de Argentina vs. Suiza .

. La semifinal se disputará el miércoles 15 de julio de 2026 .

. La sede será el Mercedes-Benz Stadium , en Atlanta.

, en Atlanta. El horario será a la 1:00 p.m. de Centroamérica y 2:00 p.m. de Panamá .

y . El ganador de esa semifinal avanzará a la final del Mundial 2026.