Si Inglaterra le gana a Noruega: contra quién y cuándo juega las semifinales del Mundial 2026

Inglaterra vive una gran generación de futbolistas que quiere sacar campeón del mundo, hoy quieren dar otro paso a la meta.

Inglaterra se juega ante Noruega un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026. El equipo inglés llega a los cuartos de final después de superar a México y ahora tendrá enfrente a una selección que viene de eliminar a Brasil, con Erling Haaland como gran amenaza.

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Si Inglaterra logra vencer a Noruega, ya sabe cuál será su camino: jugará las semifinales contra el ganador de Argentina vs. Suiza, el otro cruce de esta parte del cuadro.

ver también Si Noruega le gana a Inglaterra: contra quién y cuándo juega las semifinales del Mundial 2026

Argentina o Suiza, el rival de Inglaterra si le gana a Noruega

Si Inglaterra derrota a Noruega, avanzará a las semifinales del Mundial 2026 y enfrentará al vencedor de Argentina vs. Suiza.

La selección inglesa todavía no conoce el nombre exacto de su posible rival, porque Argentina y Suiza jugarán después. Lo que sí está definido es la llave: el ganador de ese partido será el próximo obstáculo para Inglaterra si consigue meterse en semifinales.

Un cruce ante Argentina tendría el peso de enfrentar al campeón del mundo en un duelo con mucha historia. Una semifinal contra Suiza, en cambio, pondría a Inglaterra frente a un rival europeo sólido, disciplinado y difícil de quebrar.

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Cuándo y dónde jugaría Inglaterra las semifinales del Mundial 2026

Si Inglaterra elimina a Noruega, disputará la semifinal el miércoles 15 de julio de 2026, en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.

El encuentro está previsto para la 1:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y las 2:00 p.m. de Panamá.

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El ganador de ese partido avanzará a la final del Mundial 2026.

ver también Inglaterra vs. Noruega: qué jugadores podrían perderse la semifinal del Mundial 2026 por acumulación de amarillas

Inglaterra, ante una oportunidad enorme

Inglaterra llega a este partido con la presión habitual de una selección que siempre carga con expectativas altas. El triunfo ante México la puso en cuartos de final, pero el duelo contra Noruega representa otra clase de desafío.

El equipo de Thomas Tuchel deberá contener a Haaland y sostener la concentración ante una selección que ya dejó afuera a Brasil. Si consigue hacerlo, Inglaterra volverá a instalarse en una semifinal mundialista y quedará a un paso de la final.

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El premio es enorme: Atlanta, semifinales y un cruce contra Argentina o Suiza por un lugar en el partido decisivo del Mundial 2026.

Datos clave

Inglaterra enfrenta a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026.

enfrenta a por los cuartos de final del Mundial 2026. Si gana, jugará las semifinales contra el vencedor de Argentina vs. Suiza .

. La semifinal será el miércoles 15 de julio de 2026 .

. Se jugará en el Mercedes-Benz Stadium , en Atlanta.

, en Atlanta. El horario será a la 1:00 p.m. de Centroamérica y 2:00 p.m. de Panamá .

y . El ganador de esa semifinal avanzará a la final del Mundial 2026.