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¿Por qué Jeremy Doku no juega hoy con Bélgica vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

Doku, salvo contra Irán, había sido titular en todos los partidos de Bélgica en el Mundial 2026. Por esta razón, no jugará de arranque contra Estados Unidos.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Jeremy Doku no completó nunca los 90 minutos en un partido de esta Copa del Mundo.
© GettyJeremy Doku no completó nunca los 90 minutos en un partido de esta Copa del Mundo.

Este lunes 6 de julio, la selección de Bélgica buscará ante Estados Unidos su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 en el Lummen Field de Seattle, Washington.

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Y la sorpresa es que lo hará con varios cambios en el once inicial. Al seleccionador de los europeos, Rudi García, no le tembló el pulso y sacó a nombres pesados que habían sido titulares en la agónica victoria 3-2 sobre Senegal en los dieciseisavos. Uno de ellos es Jeremy Doku.

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¿Por qué Doku no juega contra Estados Unidos?

Doku se encuentra en plenitud física para afrontar el cruce ante Estados Unidos. Sin embargo, su ausencia se debe a una decisión técnica de García, quien alineó en su lugar a Dodi Lukebakio, un extremo de 28 años que milita en Benfica.

Por lo tanto, el extremo de Manchester City (que había jugado de arranque frente a Egipto, Nueva Zelanda y Senegal, ausentándose únicamente del duelo con Irán por una infección respiratoria) esperará por su chance en el banco. Probablemente, sumará minutos en el segundo tiempo.

La alineación de Bélgica vs. Estados Unidos

En Bélgica también saliron del once Kevin De Bruyne, el zaguero Arthur Theate y el volante Hans Vanaken. (Foto: Belgian Red Devils / X)

En Bélgica también saliron del once Kevin De Bruyne, el zaguero Arthur Theate y el volante Hans Vanaken. (Foto: Belgian Red Devils / X)

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