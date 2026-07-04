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Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el gol de Kylian Mbappé en Francia vs. Paraguay

Mbappé nuevamente marca en el Mundial 2026 y aprieta la lucha por el título de goleo.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Kylian Mbappé vuelve a anotar
© Getty ImagesKylian Mbappé vuelve a anotar

La batalla por convertirse en el máximo goleador de la Copa del Mundo está que arde. Este sábado 4 de julio, el delantero francés Kylian Mbappé nuevamente sumó un tanto y lo hizo en el partido de Francia ante Paraguay por los octavos de final.

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Mbappé que se topó con un muro defensivo paraguayo logró ver cara a puerta por la vía del penal, luego que su compañero Desiré Doué fuera derribado dentro del área y el 10 de los franceses tomó la responsabilidad para hacer el 1-0.

Kyki llegó a siete dianas en lo que va de la presente Copa del Mundo, empatando al argentino Lionel Messi que ayer llegó a esa cantidad ante Cabo Verde, por lo que ambos siguen firmes en la pelea por la Bota de Oro.

Con los octavos de final ya en marcha, la lucha por el título individual está que arde, aunque Messi aún tiene pendiente su partido ante Egipto, rival con el que parecería inminente que aumente su cuota.

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