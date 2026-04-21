Panamá vs. Dominicana: cuándo juegan y cómo comprar entradas para la despedida de la selección en el Rommel Fernández previo al Mundial 2026

La Federación Panameña de Fútbol confirmó un nuevo compromiso dentro de la preparación de la Selección de Panamá rumbo al Mundial 2026.

El combinado al mando de Thomas Christiansen disputará un partido de despedida ante su afición y ese fogueo será frente a República Dominicana, en un duelo pensado para afinar detalles antes de la gran cita mundialista.

ver también ¿Cómo viajar desde Panamá al Mundial 2026? Guía de vuelos y entradas

Fecha, hora y sede del Panamá vs. República Dominicana

Panamá se medirá a República Dominicana el próximo 3 de junio, en un compromiso programado para las 7:45 p.m. hora panameña en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2026.

Dónde comprar entradas para Panamá vs. República Dominicana

Por el momento, la Federación Panameña de Fútbol no ha habilitado la venta de boletos para este compromiso.

A través de su comunicado, indicó que en los próximos días se estarán brindando más detalles sobre la venta de entradas y aspectos logísticos del partido, los cuales se darán a conocer por medio de sus canales oficiales.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Historial entre Panamá y República Dominicana

Panamá y República Dominicana se han enfrentado en seis ocasiones a nivel mayor, con un claro dominio canalero en el historial. La selección panameña registra cinco victorias y un empate, además de un balance favorable de 11 goles anotados y solo 3 recibidos ante el conjunto caribeño.

El antecedente más reciente entre ambos se dio en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. En aquel compromiso, disputado el 8 de junio de 2021 en el Estadio Rod Carew, en Ciudad de Panamá, el equipo canalero se impuso con autoridad por 3-0.

Publicidad

Cuándo debutará Panamá en el Mundial 2026

Cabe recordar que la Selección de Panamá hará su estreno en la Copa Mundial 2026 el próximo 17 de junio, cuando enfrente a Ghana en el Estadio de Toronto, en lo que será su primer compromiso por el Grupo L donde también comparte zona con Inglaterra y Croacia. Ese encuentro marcará el inicio del camino canalero en la máxima cita del fútbol mundial.