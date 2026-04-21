José Córdoba da el salto a un equipo de figuras en Inglaterra a 57 días para el debut de Panamá en el Mundial 2026

José Córdoba es uno de los legionarios panameños que mejor rendimiento está teniendo en este arranque de año y volvió a demostrarlo con su equipo, Norwich City de Inglaterra, al anotar uno de los goles en el triunfo 4-2 sobre Bristol City por la jornada 43 de la Segunda División de Inglaterra.

El central de 24 años apareció por el segundo poste y conectó el centro de Kenny McLean con un cabezazo cruzado para sellar el último tanto de los Canarios, que marchan novenos en la tabla de posiciones, a 8 puntos de la zona de play-offs para la Premier League.

“Cotto”, además del tanto, completó un partido sólido defensivamente, con 5 recuperaciones, 5 despejes, 4 duelos ganados (uno de ellos aéreo), un disparo bloqueado y 66 de 72 pases completados. Por lo que sigue haciendo méritos para ganarse un lugar en la lista final de la Selección de Panamá para la Copa del Mundo.

José Córdoba aparece en un once lleno de figuras

La actuación de Córdoba no pasó desapercibida en suelo inglés y, como reconocimiento, terminó integrando el XI ideal de la última jornada de Championship junto a dos de sus compañeros de Norwich, Mohamed Touré, autor de un triplete contra Bristol, y Oscar Schwartau.

También aparecen, por ejemplo, el volante japonés Iwata (Birmingham), que tiene chances de jugar el Mundial 2026 con su país al igual que el portero austríaco incluido en la alineación, Nicolas Schmid (Portsmouth), o el delantero inglés Patrick Bamford (Sheffield United), recordado por su paso por el Leeds United de Marcelo Bielsa.

En lo que va de la temporada, contando el torneo inglés y la FA Cup, el zaguero acumula 27 partidos jugados, un tanto y una asistencia. Además, llega a esta recta final motivado por haber anotado su primer gol en la Marea Roja el pasado 31 de marzo, en el amistoso que le ganaron 2-1 Sudáfrica correspondiente a la fecha FIFA.

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¿Cuándo debuta la Selección de Panamá en el Mundial?

Los dirigidos por Thomas Christiansen se estrenarán en la Copa del Mundo enfrentando a Ghana el 17 de junio, en el BMO Field de Toronto, Canadá. Sus otros rivales del Grupo L serán Croacia e Inglaterra.