“Hay oferta”: un grande de Costa Rica acelera con todo por Alonso Hernández… pero no es Alajuelense

El mercado de fichajes de caraal próximo campeonato ya empezó a calentarse y uno de los nombres que más ruido está haciendo en el fútbol de Costa Rica es el de Joaquín Alonso Hernández.

El atacante mexicoamericano, de gran presente en Municipal Liberia, se ha convertido en el objeto de deseo de varios clubes, pero su futuro no estaría en Tibás ni en el Morera Soto.

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Este martes, el especialista en fichajes Kevin Jiménez echó luz sobre la situación real del jugador, dejando fuera de la carrera tanto al Deportivo Saprissa como a Liga Deportiva Alajuelense, equipos que en su momento sonaron como posibles destinos.

Cartaginés pisa el acelerador

Mientras los manudos dudaron en presentar una propuesta formal y los morados parecen tener otras prioridades en ofensiva, el grande que quiere asegurar a toda costa los servicios del estadounidense es el Club Sport Cartaginés.

Cartaginés ya presentó una oferta por el ex Herediano (Instagram).

Sin embargo, el camino no está libre para los de la Vieja Metrópoli, ya que la competencia por Hernández se ha multiplicado tanto a nivel nacional como internacional.

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4 ofertas sobre la mesa del delantero

Además de la ofensiva del Cartaginés, Jiménez detalló que Sporting FC mantiene su interés firme, mientras que Liberia todavía sueña con retener a su figura. Como si fuera poco, un gigante de Centroamérica también levantó la mano.

“Tema Alonso Hernández. Hay oferta de un club tradicional: Cartaginés. Hay oferta de Sporting. Hay oferta de Liberia, a sus capacidades; no van a pagar lo que no pueden. Hay oferta de Comunicaciones de Guatemala“, anunció el periodista en su programa Seguimos.

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Con varias propuestas formales de la Primera División tica y el interés del fútbol chapín, los próximos días serán absolutamente determinantes para que Joaquín Alonso Hernández tome la decisión definitiva sobre los colores que defenderá la próxima temporada.

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En síntesis