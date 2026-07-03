Canadá vs. Marruecos: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido que abre los octavos de final del Mundial 2026

Conozca todos los detalles del partido de Canadá vs. Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026.

Canadá y Marruecos se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en el NRG Stadium de Houston. El partido abrirá una nueva instancia del torneo y pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores de la Copa.

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El equipo de Jesse Marsch llega después de eliminar a Sudáfrica con un gol agónico, mientras que Marruecos viene de dejar en el camino a Países Bajos en una definición por penales. Será un cruce entre dos selecciones que ya demostraron carácter en partidos de eliminación directa.

A qué hora juegan Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

11:00 a. m.: Costa Rica , Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 12:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 12:00 p. m. en Houston, 1:00 p. m. ET y 10:00 a. m. PT en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Marruecos en Centroamérica

Costa Rica: FOX+.

FOX+. Guatemala: Tigo Sports Guatemala.

Tigo Sports Guatemala. Honduras: Tigo Sports Honduras.

Tigo Sports Honduras. El Salvador: Tigo Sports El Salvador.

Tigo Sports El Salvador. Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

Tigo Sports Nicaragua. Panamá: Tigo Sports Panamá.

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Cómo llega Canadá al partido contra Marruecos

Canadá llega a los octavos de final después de una clasificación sufrida, pero muy valiosa. El equipo de Jesse Marsch venció 1-0 a Sudáfrica el 28 de junio y consiguió el boleto gracias a un gol de Stephen Eustaquio en el 90+2’, cuando el partido parecía encaminarse al alargue.

Ese triunfo reforzó una característica importante del seleccionado canadiense: no siempre domina con claridad, pero compite hasta el final. En una fase de eliminación directa, esa capacidad para sostenerse en partidos cerrados puede volver a ser clave.

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Para este partido, la baja confirmada es Ismael Koné. Canadá tendrá cinco días completos de descanso desde su último compromiso, un margen importante para recuperar piernas antes de enfrentar a un Marruecos que viene de una serie más desgastante.

Cómo llega Marruecos al partido contra Canadá

Marruecos llega a esta instancia con el impulso de una clasificación muy trabajada. El equipo de Mohamed Ouahbi eliminó a Países Bajos después de empatar 1-1 en los 120 minutos y avanzar 3-2 en la tanda de penales.

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La selección africana encontró el empate en el 91’ gracias a Issa Diop y luego del tiempo extra mostró temple en la definición desde los 12 pasos. Fue una muestra de carácter para un equipo que ya venía compitiendo bien y que todavía no perdió en sus últimos cinco partidos.

Marruecos llega con mejores números recientes que Canadá y con una estructura que mezcla solidez defensiva, laterales de jerarquía y futbolistas capaces de desequilibrar en los metros finales.

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La diferencia está en el desgaste. El equipo marroquí tendrá menos tiempo de recuperación, ya que jugó el 29 de junio y debió atravesar tiempo extra emocional y una definición por penales. Para este cruce, no reporta bajas confirmadas.

Canadá vs. Marruecos: intensidad local contra oficio africano

El partido en Houston puede tener un desarrollo muy físico. Canadá intentará presionar, acelerar por las bandas y apoyarse en la energía de jugadores como Tajon Buchanan, Liam Millar y Jonathan David para lastimar en transición.

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Marruecos, en cambio, buscará manejar mejor los momentos del partido. Con Achraf Hakimi y Noussair Mazraoui como laterales de peso, más Brahim Díaz, Azzedine Ounahi y Bilal El Khannouss en campo rival, el equipo africano tiene variantes para atacar con paciencia y también para acelerar cuando encuentra espacios.

La clave puede estar en el primer gol. Si Canadá logra ponerse en ventaja, puede llevar el partido a un terreno de intensidad y empuje. Si Marruecos controla los tiempos, el duelo puede volverse más incómodo para el anfitrión.

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Posibles alineaciones de Canadá vs. Marruecos

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Canadá y Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustaquio, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

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Canadá perfila un 4-4-2, con Jonathan David como una de sus principales referencias ofensivas y Stephen Eustaquio como pieza clave en la mitad de la cancha. La baja confirmada es Ismael Koné.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

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Marruecos apunta a un 4-2-3-1, con Brahim Díaz y Ounahi como nombres importantes para generar juego detrás de Ismael Saibari. El equipo africano no reporta bajas para este encuentro.

Quién es el árbitro de Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026

El árbitro designado para Canadá vs. Marruecos será Michael Oliver, de Inglaterra. El juez europeo tendrá a cargo el primer partido de los octavos de final del Mundial 2026.

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Árbitro principal: Michael Oliver (Inglaterra).

Michael Oliver (Inglaterra). Asistente 1: Stuart Burt (Inglaterra).

Stuart Burt (Inglaterra). Asistente 2: James Mainwaring (Inglaterra).

James Mainwaring (Inglaterra). Cuarto árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

Danny Makkelie (Países Bajos). VAR: Jarred Gillett (Australia).

Qué pasa si Canadá y Marruecos empatan

Si Canadá y Marruecos empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

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En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los cuartos de final se definirá por penales.