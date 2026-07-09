Si Francia le gana a Marruecos: contra quién y cuándo juega las semifinales del Mundial 2026

Así está el panorama para Francia en caso de que logre doblegar este jueves a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026.

Francia abre los cuartos de final del Mundial 2026 con un partido de máxima exigencia ante Marruecos. La selección europea enfrenta al equipo africano este jueves y, si consigue avanzar, jugará las semifinales contra el ganador de España vs. Bélgica. Para Les Bleus sería la posibilidad de quedar a un paso de otra final mundialista.

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España o Bélgica, el rival de Francia si elimina a Marruecos

Si los dirigidos por Didier Deschamps le ganan a Marruecos, avanzarán a las semifinales del Mundial 2026 y enfrentarán al vencedor de España vs. Bélgica.

Ese rival todavía no está definido, porque españoles y belgas jugarán su partido de cuartos de final el viernes 10 de julio. De todos modos, Francia ya sabe que tendrá por delante un cruce europeo de enorme peso contra una selección de mucha jerarquía.

Cuándo y dónde jugaría Francia las semifinales del Mundial 2026

La semifinal entre el ganador de Francia vs. Marruecos y el vencedor de España vs. Bélgica se jugará el martes 14 de julio de 2026, en el Dallas Stadium.

El partido está programado para las 6:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y las 7:00 p.m. de Panamá.

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Ese cruce definirá al primer finalista de la Copa del Mundo. Del otro lado del cuadro están Argentina, Suiza, Noruega e Inglaterra.

Francia, ante la chance de volver a meterse entre los cuatro mejores

Francia llega a este partido con la obligación de sostener su lugar entre las grandes candidatas. Después de eliminar a Paraguay en octavos por 1-0, el equipo de Didier Deschamps busca superar otra prueba fuerte y volver a las semifinales de un Mundial.

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El antecedente inmediato ante Marruecos también pesa. Ambas selecciones se enfrentaron en las semifinales de Qatar 2022, cuando la selección francesa le ganó 2-0 y avanzó a la final. Ahora, el cruce vuelve a darse en una instancia decisiva, aunque esta vez en cuartos.

Si Kylian Mbappé y compañía consiguen avanzar, quedarán a un solo partido de disputar otra final mundialista. Sería la tercera consecutiva desde 2018.

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