Panamá se ilusiona: el mensaje de Adalberto Carrasquilla justo antes de enfrentar a Croacia por el Mundial 2026

Panamá se juega la vida en su segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026. Horas antes del duelo con Croacia, Carrasquilla envió un grito de aliento en las redes sociales.

Este martes 23 de junio, la Selección de Panamá enfrenta su segundo desafío en el Mundial 2026, y la presión no podría ser mayor: una derrota frente a Croacia podría decretar su eliminación prematura del certamen a falta de una fecha para que finalice la fase de grupos.

Para empeorar la situación, el técnico Thomas Christiansen confirmó que aún no puede contar con Adalberto Carrasquilla, el auténtico cerebro del mediocampo canalero.

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¿Por qué no juega Carrasquilla?

El volante de los Pumas de la UNAM se perdió el debut ante Ghana debido a una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda que arrastra desde la final de la Liga MX.

Adalberto Carrasquilla no estará disponible para el duelo con Croacia (Getty Images).

Aunque su recuperación iba por buen camino, lamentablemente se resintió durante una de las prácticas en la Copa del Mundo. “Es una pena no tener a ‘Coco’ con nosotros para el partido importante ante Croacia, pero hemos mostrado que el grupo está listo para competir y cada uno puede entrar al partido y aportar lo que se necesita en un Mundial”, sentenció Christiansen en la conferencia de prensa previa.

El mensaje de “Coco” para todo Panamá

A pesar de que no podrá estar dentro del terreno de juego, no caben dudas de que Carrasquilla acompañará al plantel en el BMO Field de Toronto. Allí, Panamá buscará sumar por lo menos un punto, algo que nunca ha logrado conseguir en sus participaciones mundialistas.

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Para inyectar motivación en el grupo y en toda la afición que viajó hasta Canadá, el jugador de 27 años rompió el silencio en sus redes sociales. A escasas cuatro horas del pitazo inicial, el “Coco” compartió en sus historias de Instagram un mensaje tan corto como contundente para todo el pueblo panameño: “Estamos juntos… 🇵🇦💙”.

El mensaje de “Coco” Carrasquilla antes del duelo con los europeos (Instagram).

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¿A qué hora juega Panamá vs. Croacia?

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La Marea Roja se juega el todo o nada en el Grupo L este martes 23 de junio a partir de las 6:00 p.m. hora de Panamá. Para el resto de los aficionados de Centroamérica (Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Belice), el encuentro ante los balcánicos se podrá sintonizar a partir de las 5:00 p.m.