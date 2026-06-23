Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000 tras marcar en Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

Tras no haber podido festejar en su debut en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo se quitó las ganas en su segundo encuentro. El capitán de Portugal marcó por duplicado en el primer tiempo ante Uzbekistán, por la segunda fecha del Grupo K, y dio un nuevo paso en una carrera personal que atraviesa todo el torneo: llegar a los 1000 goles oficiales.
El portugués juega su sexto Mundial, busca ganar la Copa del Mundo por primera vez y, al mismo tiempo, sigue agrandando una cifra histórica. Con su tanto ante los uzbekos, CR7 llegó a 976 goles.
La cuenta queda clara: le faltan 24 goles para alcanzar los 1000.
ver también
Mundial 2026: Cristiano Ronaldo se pronuncia en medio del escándalo de Portugal y recibe el apoyo de Kylian Mbappé
Los goles de Cristiano Ronaldo por club y selección
Así se distribuyen los 976 goles oficiales de Cristiano Ronaldo después de marcar ante Uzbekistán:
- Real Madrid: 450 goles
- Manchester United: 145 goles
- Portugal: 146 goles
- Al Nassr: 129 goles
- Juventus: 101 goles
- Sporting CP: 5 goles
La mayor parte de su obra goleadora está en el Real Madrid, donde se convirtió en el máximo anotador histórico del club. Con Portugal, a su vez, sigue aumentando una marca que ya era récord mundial a nivel de selecciones.
Con 41 años, CR7 es el segundo goleador más veterano en una Copa del Mundo.
A cuántos goles está Messi de Cristiano Ronaldo
Lionel Messi, después de su triplete en el 3-0 de Argentina ante Argelia y su doblete en el 2-0 ante Austria, suma 916 goles oficiales en su carrera. La diferencia con Cristiano Ronaldo sigue siendo importante: el portugués tiene 60 gritos más que el argentino.
- Cristiano Ronaldo: 976 goles
- Lionel Messi: 916 goles
- Diferencia: 60 goles a favor de Cristiano
- A Cristiano le faltan: 24 goles para los 1000
- A Messi le faltan: 84 goles para los 1000
Messi lleva 5 goles en este Mundial 2026. (Getty Images).
En síntesis
- 976 goles oficiales suma Cristiano Ronaldo tras anotar ante Uzbekistán en el Mundial 2026.
- 24 goles le faltan al jugador portugués para llegar a los 1000 tantos.
- 60 goles de ventaja tiene sobre los 916 tantos oficiales de Lionel Messi.