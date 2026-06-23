Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000 tras marcar en Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

El astro portugués pelea por ganar la Copa del Mundo pero además persigue una ambición personal que le quita el sueño.

Tras no haber podido festejar en su debut en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo se quitó las ganas en su segundo encuentro. El capitán de Portugal marcó por duplicado en el primer tiempo ante Uzbekistán, por la segunda fecha del Grupo K, y dio un nuevo paso en una carrera personal que atraviesa todo el torneo: llegar a los 1000 goles oficiales.

El portugués juega su sexto Mundial, busca ganar la Copa del Mundo por primera vez y, al mismo tiempo, sigue agrandando una cifra histórica. Con su tanto ante los uzbekos, CR7 llegó a 976 goles.

La cuenta queda clara: le faltan 24 goles para alcanzar los 1000.

ver también Mundial 2026: Cristiano Ronaldo se pronuncia en medio del escándalo de Portugal y recibe el apoyo de Kylian Mbappé

Los goles de Cristiano Ronaldo por club y selección

Así se distribuyen los 976 goles oficiales de Cristiano Ronaldo después de marcar ante Uzbekistán:

Real Madrid: 450 goles

450 goles Manchester United: 145 goles

145 goles Portugal: 146 goles

146 goles Al Nassr: 129 goles

129 goles Juventus: 101 goles

101 goles Sporting CP: 5 goles

La mayor parte de su obra goleadora está en el Real Madrid, donde se convirtió en el máximo anotador histórico del club. Con Portugal, a su vez, sigue aumentando una marca que ya era récord mundial a nivel de selecciones.

Con 41 años, CR7 es el segundo goleador más veterano en una Copa del Mundo.

A cuántos goles está Messi de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi, después de su triplete en el 3-0 de Argentina ante Argelia y su doblete en el 2-0 ante Austria, suma 916 goles oficiales en su carrera. La diferencia con Cristiano Ronaldo sigue siendo importante: el portugués tiene 60 gritos más que el argentino.

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Cristiano Ronaldo: 976 goles

976 goles Lionel Messi: 916 goles

916 goles Diferencia: 60 goles a favor de Cristiano

60 goles a favor de Cristiano A Cristiano le faltan: 24 goles para los 1000

24 goles para los 1000 A Messi le faltan: 84 goles para los 1000

Messi lleva 5 goles en este Mundial 2026. (Getty Images).

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En síntesis

976 goles oficiales suma Cristiano Ronaldo tras anotar ante Uzbekistán en el Mundial 2026.

suma Cristiano Ronaldo tras anotar ante Uzbekistán en el Mundial 2026. 24 goles le faltan al jugador portugués para llegar a los 1000 tantos.

le faltan al jugador portugués para llegar a los 1000 tantos. 60 goles de ventaja tiene sobre los 916 tantos oficiales de Lionel Messi.