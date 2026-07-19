Messi o Lamine Yamal: quién será la figura de la final del Mundial 2026, según la IA

Lionel Messi y Lamine Yamal, el rey vs el heredero se miden en la gran final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España.

Lionel Messi y Lamine Yamal representan dos generaciones diferentes, pero compartirán el principal escenario del fútbol mundial. El argentino llega a la final con ocho goles y cuatro asistencias, mientras que el español tiene solamente un tanto, aunque ha sido uno de los jugadores más desequilibrantes de la Roja.

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Consultada sobre cuál de los dos tendrá mayor impacto en Argentina vs. España, la inteligencia artificial eligió a Lionel Messi, incluso aunque su pronóstico general coloca a la selección española como favorita para ganar.

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Predicción de la IA: Messi o Lamine Yamal

Las probabilidades de ser el jugador más influyente entre ambos son:

Lionel Messi: 58%.

58%. Lamine Yamal: 42%.

La evaluación contempla goles, asistencias, participación ofensiva, experiencia en finales, forma durante el Mundial y características del rival.

Por qué la IA elige a Lionel Messi

Messi concentra una parte mucho mayor de la producción ofensiva de su selección. Es el máximo goleador argentino y también su principal generador de ocasiones.

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Antes de la final acumula:

8 goles.

4 asistencias.

Participación directa en 12 de los 19 goles de Argentina.

Dos asistencias en la semifinal contra Inglaterra.

Aunque no marque, Messi puede ser decisivo con un pase entre líneas, una pelota detenida o una conducción que rompa la estructura española.

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También tiene una experiencia muy superior en este tipo de partidos. Será su tercera final mundialista después de Brasil 2014 y Qatar 2022.

Por qué Lamine Yamal puede ser la figura

Las estadísticas tradicionales no reflejan completamente el impacto de Yamal. Solamente marcó un gol en el Mundial y no registró asistencias antes de la final, pero lideró el torneo durante buena parte de la fase eliminatoria en regates exitosos.

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Su duelo contra el lateral izquierdo argentino puede convertirse en una de las claves del partido. Yamal buscará recibir abierto, encarar hacia adentro y generar ventajas para Oyarzabal, Dani Olmo o Pedro Porro.

España también depende menos de una única figura. El joven del Barcelona puede tener menos goles que Messi, pero juega dentro de un funcionamiento colectivo que lo coloca frecuentemente en situaciones de uno contra uno.

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¿Puede Messi ser la figura aunque Argentina pierda?

El mejor rendimiento individual no siempre pertenece al equipo ganador.

La IA considera posible que Messi sea el futbolista más decisivo de Argentina y uno de los mejores del encuentro, pero que España se imponga gracias a su defensa, su posesión y una mayor distribución de responsabilidades.

Ese escenario explica por qué ChatGPT eligió a España como campeona, pero colocó a Messi por encima de Yamal en la comparación individual.

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ver también Messi o Mbappé: la IA predice al ganador de la Bota de Oro del Mundial 2026

El pronóstico final

La inteligencia artificial predice que Messi tendrá una influencia mayor que Lamine Yamal, principalmente por peso en las decisiones ofensivas de Argentina.

Sin embargo, la diferencia es ajustada. Si España controla el partido y Yamal consigue superar repetidamente a su marcador, el joven español puede convertirse en la imagen del segundo título mundial de la Roja.