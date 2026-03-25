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Le quedan 66 días: FIFA mete presión a Thomas Christiansen con una decisión que impacta a Panamá para el Mundial 2026

FIFA tomó una drástica decisión, que achica el margen de acción para Christiansen en Panamá de cara a la Copa del Mundo.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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FIFA le mete presión a Christiansen.
© Getty y GeminiFIFA le mete presión a Christiansen.

Thomas Christiansen tiene la cabeza puesta en los amistosos que la selección de Panamá disputará contra Sudáfrica este viernes 27 y el martes 31 de marzo. Será la anteúltima fecha FIFA para los canaleros antes del Mundial 2026. Y a raíz de la última decisión que tomó el ente rector del deporte rey, la ventana siguiente adquirió una importancia mayúscula.

En ese período, la Marea Roja visitará a Brasil el 31 de mayo y, a falta de confirmación de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), es muy probable que dispute un fogueo más en Estados Unidos con Italia, que en cuestión de horas disputará ante Irlanda del Norte la semifinal del repechaje mundialista.

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FIFA acorta las listas mundialistas y le mete presión a Christiansen

Este miércoles, la FIFA dio a conocer que la lista de convocados de Panamá y de las 47 selecciones restantes estarán conformadas por un máximo de 26 futbolistas y no 30, como se venía especulando. Es decir, se mantiene el tope implementado por primera vez en Qatar 2022.

Pero eso no es todo. Otra de las decisiones que tomó el organismo presidido por Gianni Infantino le mete presión a Christiansen, quien tendrá tiempo hasta el sábado 30 de mayo para confirmar la nómina definitiva de la selección panameña.

Por lo tanto, el técnico hispano-danés tiene 66 días por delante antes de tomar la difícil decisión. Que a su vez implicará enfrentar a Brasil y a Italia (en caso de confirmarse) con el plantel que competirá en el Grupo L de Copa del Mundo ante Ghana, Croacia e Inglaterra.

La convocatoria preliminar, eso sí, será de 55 jugadores y deberá presentarse como máximo el 11 de mayo. Allí se tendrá un panorama de los seleccionados que podrían viajar a Norteamérica. Esta confirmación vuelve una prueba decisiva ya no solo a los fogueos venideros, sino también a los entrenamientos.

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Ahora más que nunca, y como advirtió Michael Amir Murillo, nadie tiene un lugar asegurado en la Marea Roja.

Datos clave

  • Lista recortada: La FIFA confirmó que la convocatoria final de Panamá para el Mundial 2026 será de 26 jugadores y no de 30, manteniendo el tope de Qatar 2022.
  • Fecha límite: Thomas Christiansen tiene exactamente 66 días para entregar la nómina definitiva, con el sábado 30 de mayo como plazo máximo fijado por el ente rector.
  • Prueba de fuego: la decisión obliga a que los amistosos ante Sudáfrica, Brasil e Italia (si se confirma) se disputen ya con el grupo cerrado, convirtiendo a la las fechas FIFA en la última oportunidad para los indecisos.
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