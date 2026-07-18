¿Por qué no juega William Saliba en Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026?

William Saliba quedó descartado para el último partido de la Selección de Francia en el Mundial 2026.

Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado 18 de julio por el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami y será la última oportunidad para que ambos seleccionados cierren el torneo con una victoria.

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Les Bleus llegan después de caer 2-0 contra España en las semifinales, y el cuerpo técnico de Didier Deschamps deberá afrontar el partido sin uno de sus defensores más importantes: William Saliba no estará disponible ante los ingleses.

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El central del Arsenal fue titular durante gran parte de la competición y formó una sólida dupla con Dayot Upamecano. Sin embargo, venía jugando condicionado por una dolencia en la espalda que finalmente lo obligó a detenerse.

¿Por qué no juega William Saliba?

Saliba no juega contra Inglaterra porque continúa afectado por dolores crónicos en la espalda. El defensor arrastra el problema desde hace varios meses y llegó al Mundial sin encontrarse completamente recuperado.

Las molestias se habían intensificado durante la final de la Champions League disputada por Arsenal contra Paris Saint-Germain, encuentro en el que jugó 120 minutos. Desde entonces, el cuerpo médico francés controló sus cargas en los entrenamientos y recurrió a analgésicos para que pudiera continuar en la competencia.

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Williams Saliba no llegó al 100% al Mundial 2026 (Getty Images).

Saliba fue preservado en el último encuentro de la fase de grupos contra Noruega y tampoco participó en uno de los entrenamientos previos al duelo con España. A pesar de esas precauciones, Deschamps decidió incluirlo como titular.

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Después de abandonar la semifinal, el futbolista se sometió a estudios médicos. Los exámenes no detectaron un agravamiento de la lesión, pero el dolor y la necesidad de comenzar un tratamiento le impiden disputar el partido por el tercer puesto.

La jugada en la que Saliba no pudo continuar

La lesión se hizo evidente a los 29 minutos de la semifinal contra España, cuando Francia ya perdía 1-0. Saliba recibió la pelota en campo propio y comenzó a retroceder hacia su área sin que ningún rival lo estuviera presionando directamente.

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El defensor sintió un dolor repentino, lanzó la pelota fuera del campo y se dejó caer sobre el césped. Antes de abandonar el terreno de juego, se acercó a Upamecano y le comunicó que ya no podía continuar: “No puedo más, mi espalda está destrozada”, según reconstruyó la prensa francesa. Segundos después, Deschamps ordenó el ingreso de Maxence Lacroix.

William Saliba no pudo terminar la semifinal del Mundial 2026 debido a sus dolores de espalda (Getty Images).

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El central salió caminando, pero con claros gestos de dolor, y su Mundial terminó en ese momento: ante Inglaterra, Lacroix vuelve a aparecer como el principal candidato para ocupar su lugar en la defensa.