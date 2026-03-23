Panamá podría ocupar a otra joven promesa en el fútbol estadounidense. Ya son varios los canaleros que se desempeñan en la MLS Next Pro y que entrenan con el primer equipo de la Major League Soccer, especialmente en el New York Red Bulls.

Uno de los que podría tomar este mismo camino, a meses de la participación de Panamá en el Mundial 2026, es Estevis López. El futbolista de tan solo 16 años está en la órbita de la liga norteamericana, según trascendió en las últimas horas.

Estevis con el Veraguas. Foto: JMDeportes

Estevis López podría continuar su carrera en la MLS

De acuerdo a la información del periodista José Ángel Rodríguez, “Estevis López gustó mucho con los ojeadores que vinieron a verlo. Este grupo inversor tiene acciones en MLS, Portugal y Bélgica“.

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Previamente a esta noticia que dio el periodista de COS, Julio Shebelut comunicó en su cuenta de X que “Estevis López huele a MLS, hoy lo estaban viendo en el Cos Sports Plaza“. Por este motivo, podría emigrar a Estados Unidos para dar un importante salto pensando en el futuro.

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Estevis se encuentra en el Veraguas United FC tras ser cedido por Academia Costa del Este. Cabe recordar que antes de regresar a Panamá, dejó de pertenecer a River Plate por problemas relacionados a su edad y porque se trataba de un extranjero. La AFA no permitía su participación hasta cumplir la mayoría de edad.

Sin embargo, después de dejar un club grande como River, el futuro de López aparece en el radar de una competencia importante como la MLS. El de la Sub-20 quiere ganarse su primera nómina con la mayor. Si se da su traspaso, estará cada vez más cerca.

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Datos claves

Estevis López , futbolista de 16 años , es pretendido por ojeadores de la liga MLS .

, futbolista de , es pretendido por ojeadores de la liga . El jugador panameño milita actualmente en Veraguas United FC , cedido por la Academia Costa del Este .

, cedido por la . López dejó River Plate debido a regulaciones de la AFA sobre futbolistas extranjeros menores de edad.