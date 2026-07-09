¿Por qué no ataja Hugo Lloris en Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026?

La presencia de Mike Maignan como titular ante Marruecos sorprendió a varios fanáticos que todavía asocian el arco de Francia con Hugo Lloris, histórico capitán de Les Bleus.

Francia se mide ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido que definirá a uno de las cuatro mejores selecciones del torneo. El equipo de Didier Deschamps llega como el gran candidato al título, con Kylian Mbappé como figura principal.

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En este contexto, a algunos espectadores casuales les puede llamar la atención una imagen: el arco galo ya no está defendido por Hugo Lloris, el histórico capitán que levantó la Copa del Mundo en Rusia 2018 y que también fue finalista en Qatar 2022. En su lugar aparece Mike Maignan, portero del AC Milan en Italia.

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¿Por qué no juega Hugo Lloris?

Hugo Lloris no juega Francia vs. Marruecos porque ya no forma parte de la Selección de Francia. El arquero anunció su retiro internacional después del Mundial de Qatar 2022, cerrando una etapa de más de una década como uno de los referentes máximos del equipo nacional.

Hugo Lloris defendió el arco de Francia durante una época dorada (Getty Images).

Su ausencia, entonces, no tiene que ver con una lesión, una suspensión ni una decisión puntual de Deschamps para este partido. Lloris directamente no integra la convocatoria de Francia para el Mundial 2026 porque dejó la selección tras aquella final perdida ante Argentina en Lusail.

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Mike Maignan, el heredero del arco francés

Después de la salida de Lloris, Mike Maignan tomó el lugar como arquero titular de Francia. El ex Lille y actual figura del Milan ya venía siendo señalado desde hacía tiempo como el heredero natural del puesto, pero la despedida del histórico capitán terminó de abrirle definitivamente la puerta.

Mike Maignan ha recibido nada más que 2 goles en esta Copa del Mundo (Getty Images).

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Lloris se retiró de la selección con una trayectoria enorme: fue campeón del mundo en 2018, subcampeón en 2022, campeón de la Nations League y disputó 145 partidos con Francia, récord absoluto para un jugador de Les Bleus.

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Los franceses cambiaron de arquero, pero no de ambición: con Maignan bajo los tres palos, buscan dar otro paso ante Marruecos y seguir peleando por su tercera Copa del Mundo.