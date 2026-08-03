Chapines y estadounidenses definen este martes a uno de los cuatro semifinalistas y clasificados al Mundial Sub-20.

Guatemala enfrentará a Estados Unidos por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. La Azul y Blanco se medirá con la selección de mejor rendimiento de la fase de grupos en un partido que entregará un boleto directo al próximo Mundial.

Publicidad

La cuenta es sencilla: el ganador avanzará a las semifinales y clasificará al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. El perdedor quedará eliminado y terminará su camino en el Premundial.

ver también Costa Rica vs. Haití: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido decisivo por el Premundial Sub-20

¿Cuándo juegan Guatemala vs. Estados Unidos?

Guatemala y Estados Unidos jugarán este martes 4 de agosto de 2026, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Estos son los horarios en Centroamérica:

Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Panamá: 7:00 p. m.

El encuentro estaba previsto originalmente para las 8:00 p. m. de Guatemala, pero la Concacaf lo adelantó dos horas.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Guatemala vs. Estados Unidos?

En Centroamérica, el partido podrá verse mediante la señal de ESPN y el servicio de streaming Disney+.

La aplicación oficial y el canal de YouTube de Concacaf también aparecen entre las plataformas habilitadas para el campeonato, aunque su disponibilidad puede variar según los derechos de transmisión de cada territorio.

Publicidad

El cuadro de cuartos de final. (Concacaf)

Qué se juega Guatemala contra Estados Unidos

Guatemala está a una victoria de disputar el tercer Mundial Sub-20 de su historia.

Los cuatro seleccionados que ganen sus respectivos partidos de cuartos de final clasificarán automáticamente a la Copa Mundial Sub-20 de 2027. Por lo tanto, la Azul y Blanco no depende de otros resultados ni tendrá una segunda oportunidad:

Publicidad

Si gana: clasifica al Mundial y avanza a las semifinales.

clasifica al Mundial y avanza a las semifinales. Si pierde: queda eliminada.

queda eliminada. Si empata en los 90 minutos: habrá tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, penales.

El ganador también continuará en carrera por el título regional y por la única plaza de Concacaf para el torneo masculino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Publicidad

ver también Premundial Sub-20: así quedó el cuadro de los cuartos de final tras la goleada de Panamá vs. Honduras

Cómo llega Guatemala a los cuartos de final

Guatemala terminó tercera del Grupo B con tres puntos. Estos fueron sus resultados:

Guatemala 0-1 Costa Rica

Antigua y Barbuda 0-4 Guatemala

México 4-0 Guatemala

La goleada ante Antigua y Barbuda fue decisiva. Aunque perdió sus otros dos encuentros, la diferencia de goles de -1 le permitió superar a Cuba, que también terminó con tres unidades, pero registró -3.

Publicidad

De esta manera, Guatemala avanzó como el segundo mejor tercero y quedó ubicada en el octavo lugar de la clasificación general. Ese puesto la emparejó con Estados Unidos, el mejor seleccionado de la primera fase.

Cómo llega Estados Unidos al partido contra Guatemala

Estados Unidos ganó el Grupo A con puntaje perfecto y no recibió goles:

Estados Unidos 3-0 Haití

El Salvador 0-3 Estados Unidos

Estados Unidos 5-0 Cuba

Publicidad

El conjunto estadounidense terminó con nueve puntos, 11 goles anotados y ninguno recibido. Fue el mejor equipo de los tres grupos y llega como favorito al cruce por el boleto mundialista.

Guatemala deberá mejorar especialmente su rendimiento defensivo después de haber recibido cuatro goles ante México, otro de los seleccionados que terminó la primera fase con puntaje ideal.

Publicidad

Guatemala busca revancha ante Estados Unidos

El antecedente más reciente tiene un significado especial. Guatemala y Estados Unidos también se enfrentaron en los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2024.

En aquella oportunidad, los estadounidenses ganaron 1-0 y consiguieron el boleto para el Mundial de Chile 2025. Guatemala tuvo la oportunidad de empatar mediante un penal sobre el final, pero el arquero Adam Beaudry detuvo el remate y terminó con el sueño chapín.

Publicidad

Dos años después, ambas selecciones volverán a encontrarse en la misma instancia y con otra clasificación mundialista en juego.

Guatemala también conserva un recuerdo positivo: en los cuartos de final de 2011 derrotó 2-1 a Estados Unidos y obtuvo el primer boleto mundialista de su historia en cualquier categoría.

Publicidad

Cuándo fue la última vez que Guatemala jugó un Mundial Sub-20

La última participación de Guatemala fue en Argentina 2023. La Azul y Blanco compartió el Grupo A con Argentina, Uzbekistán y Nueva Zelanda, pero quedó eliminada después de perder sus tres partidos.

Aquella fue su segunda presencia en el torneo. La primera había sido en Colombia 2011, edición en la que consiguió superar la fase de grupos y alcanzó los octavos de final.

Publicidad

Guatemala no clasificó al Mundial de Chile 2025. Si derrota a Estados Unidos, volverá a la competencia después de cuatro años y disputará su tercera edición.

En síntesis

Partido: Estados Unidos vs. Guatemala.

Estados Unidos vs. Guatemala. Competencia: Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.

Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. Instancia: cuartos de final.

cuartos de final. Fecha: martes 4 de agosto.

martes 4 de agosto. Hora: 6:00 p. m. de Guatemala.

6:00 p. m. de Guatemala. Estadio: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Ciudad: Puebla, México.

Puebla, México. TV: ESPN.

ESPN. Streaming: Disney+.

Disney+. En juego: clasificación a semifinales y al Mundial Sub-20 de 2027.