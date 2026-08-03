Este martes, en el Estadio Rommel Fernández, se juega el partido por el Grupo A.

Plaza Amador y Luis Ángel Firpo se enfrentan por la segunda jornada del Grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. Los panameños buscarán recuperarse de la derrota sufrida en su estreno, mientras que el conjunto salvadoreño tendrá el debut en la competencia.

Publicidad

ver también Copa Centroamericana 2026: así quedó la tabla tras la Fecha 1 y qué equipos están obligados a ganar

¿Cuándo juegan Plaza Amador vs. Luis Ángel Firpo?

El encuentro entre Plaza Amador y Luis Ángel Firpo se jugará este martes 4 de agosto de 2026 en el Estadio Rommel Fernández.

Estos son los horarios para verlo en Centroamérica:

El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Panamá: 7:00 p.m.

El compromiso corresponde a la segunda jornada del Grupo A. Plaza disputará su segundo partido, mientras que Firpo tuvo fecha libre durante la primera semana del torneo.

¿Dónde ver EN VIVO Plaza Amador vs. Luis Ángel Firpo?

El partido podrá verse en Centroamérica mediante la señal de ESPN y el servicio de streaming Disney+, plataformas que poseen los derechos de transmisión de la Copa Centroamericana 2026 en la región.

Publicidad

Concacaf también incluye su aplicación oficial y el canal de YouTube entre las alternativas para seguir los encuentros, aunque su disponibilidad puede variar según el país y las restricciones territoriales.

¿Cómo llega Plaza Amador al partido?

Plaza Amador comenzó su participación con una derrota por 4-2 frente a Diriangén en Managua. Héctor Ríos y Alberto Quintero marcaron los goles del conjunto panameño, que no pudo remontar un encuentro complicado en territorio nicaragüense.

Publicidad

Después de ese tropiezo internacional, los Leones volvieron a competir por el Torneo Apertura de Panamá y vencieron 2-0 a Sporting San Miguelito. Ahora buscarán aprovechar la localía para conseguir sus primeros puntos en el Grupo A.

Plaza disputa su segunda Copa Centroamericana consecutiva. En 2025 tuvo una primera fase perfecta, con cuatro triunfos en cuatro partidos, y terminó como líder de su grupo antes de ser eliminado por Real España en los cuartos de final.

Publicidad

ver también Copa Centroamericana 2026: partidos de la Fecha 2, horarios y dónde ver

¿Cómo llega Luis Ángel Firpo al debut?

Luis Ángel Firpo llegará a Panamá después de un comienzo positivo en el Torneo Apertura 2026 de El Salvador. Los Pamperos empataron 1-1 con Águila en la primera jornada y posteriormente golearon 4-0 a Fuerte San Francisco.

El equipo salvadoreño consiguió su clasificación a la Copa Centroamericana después de proclamarse campeón del Torneo Apertura 2025, título con el que regresó a lo más alto del fútbol nacional tras más de 12 años.

Publicidad

Esta será su segunda participación en el certamen. En 2024, Firpo cerró la fase de grupos con un empate y tres derrotas, por lo que todavía busca conseguir su primera victoria en la historia de la Copa Centroamericana.

¿En qué grupo están Plaza Amador y Luis Ángel Firpo?

Plaza Amador y Luis Ángel Firpo forman parte del Grupo A junto con:

Alajuelense, de Costa Rica.

Xelajú MC, de Guatemala.

Diriangén, de Nicaragua.

Publicidad

Cada equipo disputará cuatro encuentros durante la primera fase y los dos primeros avanzarán a los cuartos de final. Después de este partido, Plaza Amador recibirá a Xelajú, visitará a Alajuelense y cerrará su participación frente a los Manudos. Firpo deberá enfrentar posteriormente a Diriangén, Alajuelense y Xelajú.

Las posiciones del Grupo A. (Concacaf)

Publicidad

En síntesis