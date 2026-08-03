Este martes, en el Estadio Pensativo, se juega este partido por la segunda fecha del Grupo B.

Antigua GFC y Real Estelí se enfrentan por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Centroamericana 2026. El conjunto guatemalteco buscará recuperarse de la derrota sufrida en su debut, mientras que el Tren del Norte tendrá su primer compromiso en esta edición.

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Antigua necesita hacerse fuerte como local para no quedar relegado en la pelea por la clasificación. Real Estelí, en tanto, regresa a una competencia en la que fue finalista durante dos temporadas consecutivas.

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¿Cuándo juegan Antigua GFC vs. Real Estelí?

El partido entre Antigua GFC y Real Estelí se jugará este martes 4 de agosto de 2026 en el Estadio Pensativo, ubicado en Antigua Guatemala.

Estos son los horarios para verlo en Centroamérica:

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Belice: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Panamá: 9:00 p.m.

El compromiso corresponde a la segunda jornada del Grupo B y será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

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¿Dónde ver EN VIVO Antigua GFC vs. Real Estelí?

El encuentro entre Antigua GFC y Real Estelí podrá verse en Guatemala y Nicaragua mediante el servicio de streaming Disney+ Premium.

La programación oficial de Concacaf también incluye su aplicación y el canal de YouTube entre las alternativas para seguir el partido, aunque su disponibilidad puede variar según el país y las restricciones territoriales.

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¿Cómo llega Antigua GFC al partido?

Antigua comenzó la Copa Centroamericana con una derrota por 2-1 frente a Alianza FC en el Estadio Cuscatlán. El equipo guatemalteco logró empatar transitoriamente por medio de Óscar Castellanos, pero recibió el gol definitivo desde el punto penal durante los últimos minutos.

El conjunto dirigido por Mauricio Tapia tendrá ahora su primera presentación como local y necesita sumar para no complicar tempranamente sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final.

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Antigua llegará con mayor descanso debido a que su partido frente a Xelajú por el Torneo Apertura de Guatemala fue postergado. Antes de iniciar la competencia regional había derrotado 3-1 a Deportivo Marquense en la primera jornada del campeonato nacional.

¿Cómo llega Real Estelí al debut?

Real Estelí tuvo fecha libre durante la primera semana y hará su debut internacional en Guatemala. El equipo dirigido por Diego Vázquez llega después de vencer 1-0 a ART Jalapa y alcanzar siete puntos en sus primeros tres partidos del Torneo Apertura de Nicaragua.

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El Tren del Norte disputará la Copa Centroamericana por cuarta ocasión. Su mejor desempeño llegó en 2023 y 2024, cuando alcanzó las dos finales, aunque en ambas oportunidades fue derrotado por Alajuelense.

El conjunto nicaragüense acumula 24 partidos en la historia de la competencia, más que cualquier otro club de su país. Sin embargo, buscará cortar una racha negativa de nueve derrotas consecutivas como visitante en el torneo.

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Antigua y Real Estelí buscan sus primeros puntos

Antigua se encuentra sin unidades después de perder ante Alianza, mientras que Real Estelí todavía no jugó. El Grupo B también está integrado por:

Alianza FC, de El Salvador.

Herediano, de Costa Rica.

Marathón, de Honduras.

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Alianza comenzó con tres puntos, mientras que Herediano y Marathón empataron sin goles en la primera jornada. Los dos primeros de la zona avanzarán a los cuartos de final.

Las posiciones del Grupo B. (Concacaf)

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En síntesis