Mateo Kovacic habló de Panamá y dijo lo que más le preocupa a Croacia para el partido definitorio del Mundial 2026

Kovacic sorprendió a Panamá con sus declaraciones acerca del seleccionado canalero en la previa del duelo determinante.

La Selección de Croacia llegó a Toronto para disputar el partido frente a Panamá por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. Los Ajedrezados perdieron en el debut contra Inglaterra y llegan con la obligación de sumar para no quedar eliminados.

Panamá buscará también dejar atrás la dura caída ante Ghana por 1-0 en el tiempo de descuento. En la previa del juego determinante para el futuro de ambos seleccionados, Mateo Kovacic, una de las principales figuras croatas, sorprendió al hablar sobre los Canaleros.

El mediocampista que se desempeña en el Manchester City reveló los puntos en los que Croacia ha puesto énfasis para preparar el partido contra Panamá. El ex Real Madrid acudió a la conferencia de prensa previa y señaló las fortalezas del equipo de Thomas Christiansen.

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“Hemos visto que juegan bien desde atrás, son rápidos arriba y es un rival que nos la va a poner difícil seguro“, declaró Kovacic acerca de lo que conocen los croatas del seleccionado panameño.

Thomas Christiansen cree que Panamá puede dar la sorpresa contra Croacia

Christiansen, que también acudió a la conferencia que obliga la FIFA 24 horas antes de cada juego, se mostró muy optimista sobre lo que pueden hacer sus dirigidos en el Toronto Stadium.

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“Veo al grupo muy animado, con ganas de sacarse esa pequeña espina que se nos clavó contra Ghana, donde merecíamos mucho más. El día de mañana va a ser su día y la van a enchufar”, comentó el danés en la previa. El DT considera que Panamá puede dar la gran sorpresa.

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