Si Egipto le gana a Australia: contra quién juega en octavos del Mundial 2026

Egipto y Australia definen uno de los últimos boletos a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Este será el rival del ganador.

Egipto enfrenta a Australia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un cruce decisivo para seguir con vida en la Copa del Mundo. El partido se juega este viernes 3 de julio en el Dallas Stadium, en Arlington.

Publicidad

La selección egipcia llega con la ilusión de meterse entre los 16 mejores del torneo, pero ya sabe que, si logra superar a Australia, tendrá por delante otro desafío fuerte en octavos de final.

ver también Cuál es el ranking FIFA de Egipto y cuántos puestos lo separan de Australia en el Mundial 2026

Contra quién juega Egipto si le gana a Australia

Si Egipto elimina a Australia, en octavos de final del Mundial 2026 enfrentará al ganador del partido entre Argentina y Cabo Verde, que se medirán en el siguiente turno.

Si Argentina avanza, los Faraones se cruzarán con Lionel Messi y una de las grandes candidatas al título. Si el clasificado es Cabo Verde, el equipo africano tendrá enfrente a una selección que ya hizo historia en su primera Copa del Mundo.

Cuándo jugaría Egipto los octavos de final del Mundial 2026

El partido de octavos de final para el ganador de Australia vs. Egipto está programado para el martes 7 de julio de 2026.

Publicidad

El encuentro se jugará a las 10:00 a.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y a las 11:00 a.m. de Panamá.

Ese duelo definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026.

Publicidad

Dónde jugaría Egipto si avanza a octavos

En caso de superar a Australia, Egipto jugará los octavos de final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, frente al vencedor de Argentina vs. Cabo Verde.

La sede recibirá un cruce de enorme atractivo por el peso de los posibles protagonistas. La combinación más fuerte sería un Egipto vs. Argentina, con Mohamed Salah frente a Lionel Messi en un duelo de impacto mundial.

Publicidad

Australia vs. Egipto: un cruce clave antes de pensar en octavos

Antes de mirar más adelante en el cuadro, Egipto deberá resolver un partido exigente ante Australia. El seleccionado oceánico llega con oficio competitivo, fortaleza física y experiencia en partidos de alta intensidad.

Egipto, por su parte, cuenta con el peso de Mohamed Salah como principal figura y con la oportunidad de dar un paso enorme en el Mundial 2026. Un triunfo lo metería entre los 16 mejores y lo dejaría frente a un rival de máxima exposición internacional.

Publicidad

ver también Qué pasa si Australia gana, empata o pierde contra Egipto por los 16avos de final del Mundial 2026

Datos clave