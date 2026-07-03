Nació en un campo de refugiados, debutó a los 15 años y ya marcó en su estreno en la Copa del Mundo. Ahora, el explosivo extremo del Watford busca dar el gran golpe y eliminar a la estrella egipcia del torneo.

Nestory Irankunda ya no es un secreto bien guardado ni una promesa a futuro: es una de las grandes realidades del Mundial 2026. El atacante de Australia viene de escribir la primera gran página de su carrera al marcar en el triunfo por 2-0 frente a Turquía. Sin embargo, su ambición no se detiene ahí. Su próximo gran objetivo tiene nombre y apellido: Mohamed Salah.

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El joven extremo se perfila como el as bajo la manga de una Australia que buscará arruinarle la fiesta a Egipto y dejar a su máxima figura sin la gloria mundialista. Con una velocidad indescifrable y un atrevimiento asombroso para su edad, Irankunda está listo para ser la principal pesadilla de la defensa rival.

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De Tanzania a la cima del fútbol mundial

Para entender la mentalidad y el empuje de Irankunda, es fundamental mirar hacia su pasado. Su historia de vida es un relato de desarraigo y superación. Nació en un campo de refugiados en Tanzania después de que sus padres lograran huir de la guerra civil en Burundi. Siendo apenas un bebé, su familia emigró a Australia y se estableció en Adelaide. Fue allí, lejos de los horrores del conflicto, donde encontró en la pelota su lugar en el mundo.

Su talento natural hizo que los plazos se acortaran vertiginosamente. Adelaide United lo becó y lo hizo debutar en la A-League con tan solo 15 años. Al poco tiempo, rompió récords al convertirse en el jugador más joven en anotar un hat-trick en la era moderna del torneo. Su explosión llamó la atención de gigantes como el Bayern Múnich, y tras una etapa de formación en Europa, se consolidó en el Watford de Inglaterra. Durante el último año, sumó más de 40 partidos en el duro y físico Championship inglés, un roce que explica su madurez actual en la Copa del Mundo.

Nestory Irankunda es la sensación de Australia en el Mundial 2026. (Getty Images)

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El “Factor X” australiano que amenaza a Salah

En un Mundial donde los espacios son reducidos y los partidos se definen por destellos, el estilo de juego de Irankunda vale oro. Es un jugador eléctrico: cambia el ritmo en cuestión de segundos, tiene un desequilibrio letal en el uno contra uno y posee una potencia de remate que asusta a cualquier arquero. No necesita participar de los 90 minutos para cambiar el destino de un partido.

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En su debut mundialista, demostró que la presión no es un problema para él. Para coronar su gol, festejó golpeando el banderín del córner en un claro homenaje a Tim Cahill, el gran ídolo histórico de Australia. Un gesto que marca que este joven no solo mira hacia adelante, sino que respeta el legado de quienes abrieron el camino.

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Ahora, el desafío escala de nivel. Enfrente estará el Egipto de Mohamed Salah, que se juega la vida en el torneo. Pero los Socceroos saben que en la explosividad de Irankunda tienen el arma perfecta para lastimar al contragolpe. El chico que venció a la adversidad antes de dar sus primeros pasos, ahora tiene en sus botines la oportunidad de despachar a uno de los mejores jugadores del siglo. ¿Logrará consumar la sorpresa?