En qué estadio juegan Irán vs. Egipto en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Egipto buscará cuidar su liderato ante Irán en uno de los escenarios más grandes de Estados Unidos.

Irán y Egipto se enfrentan este viernes 26 de junio por la tercera fecha del Grupo G del Mundial 2026, en un partido con clasificación en juego y muy poco margen para especular.

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El encuentro se disputará en el Seattle Stadium, nombre FIFA del Lumen Field, ubicado en Seattle, Washington. Es una de las sedes estadounidenses del torneo y un estadio con una identidad muy marcada por el ruido de sus tribunas, su ubicación céntrica y su tradición deportiva por lo que fue elegida para el Mundial.

Egipto llega como líder del grupo con 4 puntos, después de empatar ante Bélgica y vencer a Nueva Zelanda. Irán, en cambio, suma 2 puntos tras igualar sus dos primeros partidos y necesita una victoria para asegurar su pase a los 16avos de final.

Dónde juegan Irán vs. Egipto

El partido entre Irán y Egipto se jugará en Seattle, una de las ciudades más importantes de la costa oeste de Estados Unidos y una sede con fuerte cultura deportiva.

La sede oficial para FIFA aparece como Seattle Stadium, aunque el nombre habitual del recinto es Lumen Field. El estadio está ubicado muy cerca del centro de la ciudad, en una zona de fácil acceso y con fuerte movimiento en días de partido.

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El Lumen Field es la casa de los Seattle Seahawks, de la NFL, y de los Seattle Sounders, de la MLS. Por eso, aunque es un estadio multipropósito, tiene una relación muy fuerte con el fútbol y una de las aficiones más reconocidas de Estados Unidos.

Para Irán vs. Egipto, el escenario tendrá un partido con tensión pura de cierre de grupo. Egipto quiere asegurar la clasificación e Irán necesita ganar para no quedar atado a combinaciones ajenas.

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Seattle Stadium, una sede de ruido, presión y clima especial

El Lumen Field fue inaugurado en 2002 y se ganó fama por la intensidad de su ambiente. Es un estadio conocido por el ruido que generan sus tribunas, algo que puede sentirse todavía más en un partido con tanto en juego.

Una de sus particularidades es su diseño. La estructura tiene sectores cubiertos en las gradas, pero el campo queda abierto. Eso ayuda a conservar el sonido del público y, al mismo tiempo, deja que el clima de Seattle pueda formar parte de la experiencia del partido.

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La ciudad también le da un marco especial. Seattle es una plaza futbolera importante dentro de Estados Unidos, con una comunidad acostumbrada a grandes eventos, a partidos de MLS con estadios llenos y a una cultura deportiva muy activa.

En el caso de Irán vs. Egipto, el partido cae además en una semana de alta exposición para la ciudad por el contexto del Pride local. Más allá de ese marco, las dos selecciones llegan con una prioridad deportiva clara: resolver su futuro en el Mundial.

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Capacidad del Seattle Stadium para el Mundial 2026

El Seattle Stadium tiene una capacidad cercana a los 69.000 espectadores para el Mundial 2026.

Esa cifra lo ubica entre los estadios grandes del torneo. No llega a la escala de otros recintos estadounidenses de mayor capacidad, pero sí ofrece una atmósfera muy intensa por la cercanía de las tribunas y la acústica del lugar.

Para Irán vs. Egipto, esa presión puede pesar. Egipto llega mejor parado, pero no puede relajarse. Irán, por su parte, necesita ir a buscar el partido y puede encontrar en el estadio un escenario de alta tensión, con cada ataque seguido de cerca por una multitud.

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Además, Seattle suele ofrecer condiciones distintas a otras sedes estadounidenses: clima más fresco, posibilidad de lluvia y una atmósfera menos calurosa que la de ciudades del sur. Eso puede ayudar a sostener el ritmo, aunque también puede cambiar la forma en que se juega el partido.

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Seattle Stadium

El Seattle Stadium recibe seis partidos en el Mundial 2026, incluidos cuatro de fase de grupos y dos cruces de eliminación directa.

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Los partidos programados en esta sede son:

Bélgica 1-1 Egipto — Grupo G, 15 de junio.

— Grupo G, 15 de junio. Estados Unidos 2-0 Australia — Grupo D, 19 de junio.

— Grupo D, 19 de junio. Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar — Grupo B, 24 de junio.

— Grupo B, 24 de junio. Irán vs. Egipto — Grupo G, 26 de junio.

— Grupo G, 26 de junio. 16avos de final — 1 de julio.

— 1 de julio. Octavos de final — 6 de julio.

Irán necesita una victoria para no depender de nadie

Irán llega invicto, pero todavía sin ganar.

El equipo asiático empató 2-2 contra Nueva Zelanda en su debut y luego igualó 0-0 frente a Bélgica. Esos resultados lo mantienen con vida, pero también lo obligan a dar un paso más en la última fecha.

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Una victoria contra Egipto lo clasificará directamente a los 16avos de final. Un empate lo dejará pendiente de lo que ocurra entre Nueva Zelanda y Bélgica. Una derrota lo dejará eliminado.

Egipto quiere confirmar su gran oportunidad

Egipto llega en una situación mucho más cómoda.

El equipo africano empató 1-1 ante Bélgica en el primer partido y después venció 3-1 a Nueva Zelanda, resultado que lo dejó como líder del Grupo G con 4 puntos.

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Contra Irán, Egipto sabe que un empate puede alcanzarle para avanzar. Una victoria lo clasificaría con autoridad y le dará el primer puesto. La derrota, en cambio, abriría un escenario incómodo si Bélgica o Nueva Zelanda ganan el otro partido.

Datos de Irán vs. Egipto

Partido: Irán vs. Egipto.

Irán vs. Egipto. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: G.

G. Fecha: viernes 26 de junio.

viernes 26 de junio. Ciudad: Seattle, Estados Unidos.

Seattle, Estados Unidos. Estadio: Lumen Field / Seattle Stadium.

Lumen Field / Seattle Stadium. Capacidad: cerca de 69.000 espectadores.

cerca de 69.000 espectadores. Contexto: Egipto lidera con 4 puntos; Irán necesita ganar para clasificarse sin depender de otros resultados.