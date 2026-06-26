Qué pasa si Irán gana, empata o pierde contra Egipto por el Grupo G del Mundial 2026

Irán no tiene margen de error para su partido ante Egipto.

Irán cierra este viernes su participación en el Grupo G del Mundial 2026 ante Egipto, en un partido que puede darle la clasificación directa a los 16avos de final o dejarlo fuera del torneo.

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El equipo asiático llega con 2 puntos, después de empatar 2-2 contra Nueva Zelanda y 0-0 frente a Bélgica. Egipto, por su parte, lidera la zona con 4 puntos, tras igualar 1-1 con Bélgica y vencer 3-1 a Nueva Zelanda.

El encuentro se jugará en el Seattle Stadium, nombre FIFA del Lumen Field, y en simultáneo se disputará Nueva Zelanda vs. Bélgica en Vancouver. Por eso, Irán sabe que ganar es el único camino para no mirar otras tablas.

Qué pasa si Irán le gana a Egipto

Si Irán le gana a Egipto, llegará a 5 puntos y se clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026.

La victoria le asegura terminar por encima de Egipto, que quedaría con 4 puntos. También lo dejaría por encima de Nueva Zelanda, que como máximo puede llegar a 4. El único equipo que podría igualarlo en puntos es Bélgica, si derrota a Nueva Zelanda.

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Si Bélgica no gana, Irán terminará primero del Grupo G. Si Bélgica también gana, iraníes y belgas quedarán con 5 puntos y el primer puesto se definirá por criterios de desempate.

En cualquier caso, ganar es el escenario ideal para Irán: se clasifica de manera directa, evita depender de la tabla de mejores terceros y transforma una fase de grupos de empates en una clasificación histórica.

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Qué pasa si Irán empata contra Egipto

Si Irán empata contra Egipto, terminará la fase de grupos con 3 puntos.

Ese resultado puede dejarlo con vida, pero no le garantiza la clasificación directa. Todo dependerá de lo que ocurra en Nueva Zelanda vs. Bélgica, el otro partido del Grupo G.

Si Bélgica le gana a Nueva Zelanda, Irán quedará tercero con 3 puntos, detrás de Egipto y Bélgica. En ese caso, deberá mirar la tabla de mejores terceros.

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Si Nueva Zelanda le gana a Bélgica, Irán también quedará tercero, porque Nueva Zelanda llegará a 4 puntos y lo superará en la tabla. Allí, nuevamente, dependerá de los mejores terceros.

Si Nueva Zelanda y Bélgica empatan, Irán y Bélgica quedarán igualados con 3 puntos. En ese escenario, el segundo puesto se definirá por criterios de desempate, ya que ambos empataron entre sí en la segunda fecha.

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El empate, entonces, no elimina a Irán automáticamente, pero lo deja en un terreno incómodo: puede pelear el segundo lugar solo si Bélgica también empata, y en los otros escenarios dependerá de la tabla de terceros.

Qué pasa si Irán pierde contra Egipto

Si Irán pierde contra Egipto, quedará con 2 puntos y eliminado del Mundial 2026.

La derrota dejaría a Egipto con 7 puntos y a Irán sin victorias en la fase de grupos. Con apenas 2 puntos, el equipo asiático ya no tendría margen suficiente para clasificarse como uno de los mejores terceros.

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El resultado de Nueva Zelanda vs. Bélgica solo definiría en qué posición termina Irán dentro del grupo. Si Bélgica gana o empata, Irán quedará por debajo de Egipto y Bélgica. Si Nueva Zelanda gana, también lo superará.

En cualquier caso, perder sería definitivo: Irán cerraría el grupo con dos empates, una derrota y la eliminación en primera ronda.

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Tabla de posiciones del Grupo G

Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

En caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones, FIFA aplica una serie de criterios para ordenar la tabla del grupo.

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El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

ver también ¿Quién es el árbitro de Irán vs. Egipto en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Szymon Marciniak

En resumen

Si Irán gana, llega a 5 puntos y se clasifica a los 16avos de final. Además, puede pelear el primer puesto del Grupo G.

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Si Irán empata, llega a 3 puntos. Puede pelear el segundo lugar si Bélgica también empata; en los otros escenarios, dependerá de la tabla de mejores terceros.

Si Irán pierde, queda con 2 puntos y eliminado del Mundial 2026.