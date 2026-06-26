Cuál es el ranking FIFA de Irán y cuántos puestos lo separan de Egipto en el Mundial 2026

Irán tiene una ligera ventaja con respecto a Egipto en la clasificación mundial.

Irán llega al partido contra Egipto por el Grupo G del Mundial 2026 mejor ubicado que su rival en el ranking FIFA, aunque la tabla del grupo muestra una realidad distinta.

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En la actualización previa al Mundial, Irán aparece en el puesto 20, mientras que Egipto ocupa el lugar 29. Es decir, entre ambas selecciones hay 9 puestos de diferencia a favor del equipo asiático.

El partido se jugará este viernes 26 de junio en el Seattle Stadium, nombre FIFA del Lumen Field. Para Irán puede ser la noche de la clasificación; para Egipto, la oportunidad de confirmar su liderazgo y avanzar a los 16avos de final del Mundial.

Cuál es el ranking FIFA de Irán

Irán ocupa el puesto 20 del ranking FIFA, una ubicación que lo mantiene como una de las selecciones más fuertes de Asia.

El equipo iraní llegó al Mundial con experiencia, jerarquía regional y una base acostumbrada a competir en torneos internacionales. Sin embargo, su recorrido en el grupo todavía no terminó de despegar: empató sus dos primeros partidos y llega a la última fecha con la necesidad de ganar.

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El ranking lo pone por encima de Egipto, pero la tabla le exige algo más concreto. Contra el líder del grupo, Irán necesita transformar su buen posicionamiento internacional en una victoria que lo meta en la siguiente ronda.

Cuál es el ranking FIFA de Egipto

Egipto está en el puesto 29 del ranking FIFA, nueve lugares por debajo de Irán.

La diferencia existe, pero no cuenta toda la historia. Egipto llegó al cierre del grupo como líder, con 4 puntos y con una chance concreta de avanzar. El equipo africano empató ante Bélgica y luego venció a Nueva Zelanda, resultados que lo dejaron en una posición favorable.

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Además, cuenta con una figura de enorme peso internacional como Mohamed Salah, líder futbolístico y símbolo de una selección que busca dar un paso importante en el Mundial.

Cómo está el ranking FIFA del Grupo G

El Grupo G reúne a una potencia europea, una selección asiática de alto ranking, una de las selecciones africanas más reconocidas y el representante de Oceanía.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al torneo:

Bélgica: 9º

9º Irán: 20º

20º Egipto: 29º

29º Nueva Zelanda: 85º

Irán necesita respaldar su ranking

La diferencia de 9 puestos favorece a Irán, pero el partido llega en un contexto que no le permite relajarse.

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El equipo asiático está por encima de Egipto en la clasificación FIFA, pero todavía no ganó en el Mundial. Sus empates ante Nueva Zelanda y Bélgica le dieron estabilidad, aunque no la ventaja necesaria para llegar cómodo al cierre.

Por eso, vencer a Egipto sería mucho más que superar a un rival peor ubicado en el ranking. Sería confirmar su lugar entre los clasificados y evitar una eliminación frustrante.

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Egipto quiere cambiar la lógica previa

Egipto llega por debajo de Irán en el ranking, pero por encima en la tabla.

Esa diferencia resume el partido: Irán tiene mejor ubicación FIFA; Egipto tiene mejor presente en el grupo. El equipo africano ya demostró que puede competir y ahora necesita cerrar el trabajo ante un rival directo.

Si gana o empata, Egipto avanzará a la siguiente ronda. Si pierde, puede meterse en un cierre incómodo y depender de lo que ocurra entre Nueva Zelanda y Bélgica.

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Datos de Irán vs. Egipto