¿Quién es el árbitro de Irán vs. Egipto en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Szymon Marciniak

Marciniak tendrá a cargo un duelo en el que Egipto e Irán no tienen margen de error.

Szymon Marciniak será el árbitro principal del partido entre Irán y Egipto, por la tercera fecha del Grupo G del Mundial 2026. El encuentro se jugará este viernes 26 de junio en el Seattle Stadium, nombre FIFA del Lumen Field.

Publicidad

ver también En qué estadio juegan Irán vs. Egipto en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

La designación pone a uno de los árbitros más reconocidos del mundo al frente de un partido decisivo. Egipto llega como líder de la zona, Irán necesita ganar para clasificarse de manera directa y el otro cruce, Nueva Zelanda vs. Bélgica, también puede modificar el orden final del grupo.

Marciniak tendrá un partido de esos que exigen experiencia: dos selecciones con presión, estilos intensos, una tabla abierta y la posibilidad de que cada decisión pese en la clasificación.

Quién es Szymon Marciniak, árbitro de Irán vs. Egipto

Szymon Marciniak es un árbitro polaco nacido el 7 de enero de 1981 en Płock, Polonia. Es internacional FIFA desde 2011 y forma parte de la elite arbitral europea desde hace más de una década.

Su nombre quedó asociado a algunas de las finales más importantes del fútbol reciente. Dirigió la final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia, la final de la Champions League 2022-23 entre Manchester City e Inter y la final del Mundial de Clubes 2023 entre Manchester City y Fluminense.

Publicidad

Ese recorrido lo convirtió en uno de los jueces de mayor prestigio internacional. Para Irán vs. Egipto, FIFA apuesta por un árbitro acostumbrado a escenarios de máxima presión.

Antecedentes internacionales de Szymon Marciniak

Szymon Marciniak ya tiene una historia importante en Copas del Mundo.

En Rusia 2018, dirigió dos partidos de fase de grupos: Argentina vs. Islandia y Alemania vs. Suecia. En Qatar 2022, estuvo a cargo de Francia vs. Dinamarca, Argentina vs. Australia y luego fue designado para la mencionada final entre Argentina y Francia.

Publicidad

En el Mundial 2026, Marciniak ya tuvo actividad antes de ser elegido para Irán vs. Egipto. Dirigió Argentina vs. Argelia, por el Grupo J, en la primera fecha del torneo.

De esta manera, el cruce entre iraníes y egipcios será su segundo partido como árbitro principal en esta Copa.

Publicidad

Por qué Irán vs. Egipto puede ser un partido difícil para el árbitro

El partido tiene tensión competitiva desde el inicio.

Irán sabe que la victoria lo clasifica. Por eso, puede jugar con intensidad, buscar duelos directos, presionar más arriba y llevar el partido a un terreno físico si necesita romper el orden egipcio.

Egipto, en cambio, llega con más margen. Puede manejar mejor los tiempos, administrar el resultado y jugar con la presión del rival. Eso puede generar un partido de momentos: tramos de control egipcio, ataques urgentes de Irán y muchas disputas en la mitad de la cancha.

Publicidad

Para Marciniak, el desafío será sostener un criterio firme. Si el partido se vuelve cerrado, cada falta cerca del área, cada amarilla y cada posible revisión del VAR puede tomar un peso enorme.

ver también Mundial 2026 EN VIVO: así está la llave de 16avos de final y la tabla de mejores terceros tras el cierre del Grupo I

Cuerpo arbitral de Irán vs. Egipto

El equipo arbitral de Irán vs. Egipto tendrá conducción polaca y apoyo japonés en las funciones complementarias.

Publicidad