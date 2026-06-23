En qué clubes juegan los futbolistas de Ghana y cuál es el valor total de la selección en el Mundial 2026

Aunque Ghana aparece bastante abajo en el ranking FIFA, su plantel tiene nombres importantes en clubes de Inglaterra, Francia, Italia y otros.

Ghana llega al partido contra Inglaterra por el Grupo L del Mundial 2026 con una selección de fuerte presencia internacional. Casi todo su plantel juega fuera del país y buena parte de sus futbolistas compite en ligas europeas de primer nivel.

El equipo africano viene de vencer 1-0 a Panamá en su debut, con un gol de Caleb Yirenkyi en el descuento. Ese triunfo le permitió arrancar el torneo con tres puntos y llegar al cruce ante Inglaterra con la posibilidad de asegurar la clasificación a los 16avos de final.

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Aunque Ghana aparece bastante abajo en el ranking FIFA, su plantel tiene nombres importantes en clubes de Inglaterra, Francia, Italia, España, Alemania, Grecia, Chipre, Dinamarca, Irlanda, República Checa y Arabia Saudita. Esa distribución muestra el perfil de un equipo con mucho recorrido fuera del fútbol local.

Cuál es el valor total de la selección de Ghana

Según Transfermarkt, el valor total de mercado de la selección de Ghana es de 234,35 millones de euros.

El jugador más valioso del plantel es Antoine Semenyo, delantero del Manchester City, con una cotización de 80 millones de euros. Su valor marca una diferencia grande dentro de la lista y lo ubica como la principal referencia económica del equipo.

Detrás de Semenyo aparecen varios futbolistas con valores importantes, como Abdul Fatawu, Kamaldeen Sulemana, Brandon Thomas-Asante, Christopher Bonsu Baah, Caleb Yirenkyi, Ernest Nuamah y Kojo Peprah Oppong.

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Los futbolistas más valiosos de Ghana

Estos son algunos de los jugadores de Ghana mejor cotizados para el Mundial 2026:

Antoine Semenyo — Manchester City — 80 millones de euros

— Manchester City — Abdul Fatawu — Leicester City — 20 millones de euros

— Leicester City — Kamaldeen Sulemana — Atalanta — 17 millones de euros

— Atalanta — Brandon Thomas-Asante — Coventry City — 16 millones de euros

— Coventry City — Christopher Bonsu Baah — Al-Qadsiah — 14 millones de euros

— Al-Qadsiah — Caleb Yirenkyi — FC Nordsjaelland — 10 millones de euros

— FC Nordsjaelland — Ernest Nuamah — Olympique Lyon — 10 millones de euros

— Olympique Lyon — Kojo Peprah Oppong — OGC Nice — 10 millones de euros

— OGC Nice — Iñaki Williams — Athletic Bilbao — 8 millones de euros

— Athletic Bilbao — Alidu Seidu — Stade Rennais — 6 millones de euros

Dónde juegan los futbolistas de Ghana

La selección de Ghana tiene una presencia muy marcada de futbolistas en el exterior. De los 26 convocados, solo uno juega en el fútbol ghanés: Benjamin Asare, arquero de Hearts of Oak.

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El resto del plantel compite en clubes de Europa, Medio Oriente y otras ligas internacionales. La Premier League y el fútbol inglés tienen un peso fuerte, pero también aparecen jugadores en Francia, España, Italia, Alemania, Grecia, Chipre, Dinamarca, Irlanda, República Checa y Arabia Saudita.

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Dónde juegan los futbolistas de Ghana

La selección de Ghana tiene una presencia muy marcada de futbolistas en el exterior. De los 26 convocados, solo uno juega en el fútbol ghanés: Benjamin Asare, arquero de Hearts of Oak.

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El resto del plantel compite en clubes de Europa, Medio Oriente y otras ligas internacionales. El fútbol inglés tiene una presencia importante, pero también aparecen jugadores en Francia, España, Italia, Alemania, Grecia, Chipre, Dinamarca, Irlanda, República Checa y Arabia Saudita.

Arqueros

Lawrence Ati Zigi — FC St. Gallen, Suiza

— FC St. Gallen, Suiza Joseph Anang — St. Patrick’s Athletic, Irlanda

— St. Patrick’s Athletic, Irlanda Benjamin Asare — Hearts of Oak, Ghana

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Defensores

Baba Abdul Rahman — PAOK, Grecia

— PAOK, Grecia Gideon Mensah — AJ Auxerre, Francia

— AJ Auxerre, Francia Marvin Senaya — AJ Auxerre, Francia

— AJ Auxerre, Francia Alidu Seidu — Stade Rennais, Francia

— Stade Rennais, Francia Abdul Mumin — Rayo Vallecano, España

— Rayo Vallecano, España Jerome Opoku — İstanbul Başakşehir, Turquía

— İstanbul Başakşehir, Turquía Jonas Adjetey — VfL Wolfsburg, Alemania

— VfL Wolfsburg, Alemania Kojo Oppong Peprah — OGC Nice, Francia

— OGC Nice, Francia Derrick Luckassen — Pafos FC, Chipre

Mediocampistas

Elisha Owusu — AJ Auxerre, Francia

— AJ Auxerre, Francia Thomas Partey — Villarreal, España

— Villarreal, España Kwasi Sibo — Real Oviedo, España

— Real Oviedo, España Augustine Boakye — AS Saint-Étienne, Francia

— AS Saint-Étienne, Francia Caleb Yirenkyi — FC Nordsjaelland, Dinamarca

— FC Nordsjaelland, Dinamarca Abdul Fatawu Issahaku — Leicester City, Inglaterra

— Leicester City, Inglaterra Kamal Deen Sulemana — Atalanta, Italia

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Delanteros

Christopher Bonsu Baah — Al-Qadsiah, Arabia Saudita

— Al-Qadsiah, Arabia Saudita Ernest Nuamah — Olympique Lyon, Francia

— Olympique Lyon, Francia Antoine Semenyo — Manchester City, Inglaterra

— Manchester City, Inglaterra Brandon Thomas-Asante — Coventry City, Inglaterra

— Coventry City, Inglaterra Prince Kwabena Adu — Viktoria Plzen, República Checa

— Viktoria Plzen, República Checa Iñaki Williams — Athletic Bilbao, España

— Athletic Bilbao, España Jordan Ayew — Leicester City, Inglaterra

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Antoine Semenyo, la figura de mayor valor

El nombre que sobresale en Ghana es Antoine Semenyo. El delantero del Manchester City es el futbolista más caro del plantel y una de las principales cartas ofensivas del equipo africano.

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Su presencia le da a Ghana una amenaza distinta. No se trata solo de un atacante fuerte físicamente: también es un jugador capaz de atacar espacios, sostener duelos individuales y castigar defensas abiertas.

Ante Inglaterra, su papel puede ser decisivo. Ghana probablemente tenga menos posesión que su rival, por lo que cada transición y cada ataque rápido pueden tener mucho valor. En ese contexto, Semenyo aparece como una de las armas más importantes del equipo.

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Antoine Semenyo es la máxima figura de Ghana. Foto: Asosiación de Fútbol de Ghana.

Un plantel con ataque profundo y defensa europea

Ghana tiene una estructura muy marcada. En defensa, varios futbolistas juegan en clubes europeos de ligas competitivas, especialmente en Francia, España, Alemania y Turquía. En ataque, en cambio, aparecen nombres de mayor valor de mercado y con presencia en Inglaterra, Italia, Francia y España.

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Esa mezcla le da al equipo una base interesante: defensores con roce internacional, mediocampistas de trabajo y un frente ofensivo con velocidad, potencia y capacidad para resolver en pocos toques.

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El triunfo ante Panamá confirmó una virtud importante: Ghana sabe sostener partidos cerrados. Ahora, contra Inglaterra, necesitará algo más. El equipo africano deberá resistir, competir en los duelos y aprovechar la jerarquía de sus atacantes cuando tenga espacio.

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Caleb Yirenkyi y el valor del recambio

El debut también dejó un nombre propio: Caleb Yirenkyi. El mediocampista del FC Nordsjaelland fue el autor del gol que le dio la victoria a Ghana ante Panamá y aparece como una de las promesas más interesantes del plantel.

Con apenas 20 años, Yirenkyi ya figura entre los futbolistas más valiosos del equipo. Su aparición le suma energía al mediocampo y le da a Ghana una alternativa importante para acompañar a los atacantes.

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En un Mundial donde los partidos pueden definirse por detalles, ese tipo de jugador puede ser clave. Ghana no solo depende de sus figuras más conocidas: también tiene jóvenes capaces de cambiar un encuentro desde una llegada, una recuperación o una segunda jugada.

Datos de Ghana en el Mundial 2026

Seleccionador: Carlos Queiroz

Carlos Queiroz Grupo: L

L Rivales: Inglaterra, Croacia y Panamá

Inglaterra, Croacia y Panamá Valor total del plantel: 234,35 millones de euros

234,35 millones de euros Jugador más valioso: Antoine Semenyo, 80 millones de euros

Antoine Semenyo, 80 millones de euros Ranking FIFA: 73.º

73.º Primer resultado: Ghana 1-0 Panamá

Ghana 1-0 Panamá Próximo partido: Inglaterra vs. Ghana