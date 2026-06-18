En qué ciudad y estadio juegan Canadá vs. Qatar: capacidad y pronóstico del clima

Canadá busca su primer triunfo en esta Copa del Mundo del 2026. Aquí te dejamos los detalles del duelo ante Qatar.

Canadá y Qatar se enfrentan este jueves 18 de junio por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, en Vancouver, una ciudad acostumbrada a grandes eventos deportivos y que tendrá un rol importante durante la Copa del Mundo.

Allí, en el BC Place, la selección local buscará su primera victoria mundialista ante los qataríes que también llegan con un punto después de empatar en el debut.

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Durante el Mundial, FIFA identifica el recinto como Vancouver Stadium, pero fuera del torneo es conocido como BC Place, uno de los estadios más emblemáticos de Canadá.

Dónde juegan Canadá vs. Qatar

El partido entre Canadá y Qatar se jugará en Vancouver, en la provincia de Columbia Británica, Canadá.

La ciudad es una de las dos sedes canadienses del Mundial 2026 junto con Toronto. Para Canadá, jugar en Vancouver tiene un valor especial: será una oportunidad para apoyarse en su público y transformar la localía en ventaja dentro de un grupo muy parejo.

El estadio está ubicado en el centro de la ciudad, cerca de False Creek, una zona muy reconocida de Vancouver por su conexión con el deporte, el turismo y los grandes espectáculos.

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El BC Place, la casa de Canadá en la costa oeste

El partido se disputará en el BC Place, aunque durante el Mundial 2026 aparece bajo el nombre de Vancouver Stadium.

El recinto es la casa de Vancouver Whitecaps, de la MLS, y de BC Lions, de la liga canadiense de fútbol americano. También fue una de las sedes más importantes de los Juegos Olímpicos de Invierno 2010, cuando recibió ceremonias y eventos de enorme escala.

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Su rasgo más reconocible es el techo retráctil, una característica que lo diferencia de varios estadios abiertos del torneo. En una ciudad donde la lluvia puede aparecer con frecuencia, esa estructura permite proteger el campo y controlar mejor las condiciones del partido.

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Capacidad del Vancouver Stadium para el Mundial 2026

Para el Mundial 2026, la capacidad del Vancouver Stadium se ubica cerca de los 54.000 espectadores.

No es el estadio más grande del torneo, pero sí uno de los escenarios más importantes para Canadá. Su ubicación, su techo retráctil y el ambiente que puede generar el público local lo convierten en una sede con identidad propia.

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Para el equipo canadiense, el marco puede pesar. Después de sumar ante Bosnia y Herzegovina en el debut, enfrentar a Qatar en casa aparece como una oportunidad directa para buscar un triunfo histórico.

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Todos los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Vancouver Stadium

El Vancouver Stadium tendrá siete partidos durante el Mundial 2026: cinco de fase de grupos y dos de eliminación directa.

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Estos son los encuentros programados en la sede:

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina — fase de grupos

— fase de grupos Canadá vs. Qatar — 18 de junio, fase de grupos

— 18 de junio, fase de grupos Nueva Zelanda vs. Egipto — 21 de junio, fase de grupos

— 21 de junio, fase de grupos Croacia vs. Ghana — 27 de junio, fase de grupos

— 27 de junio, fase de grupos Nueva Zelanda vs. Bélgica — 27 de junio, fase de grupos

— 27 de junio, fase de grupos 16avos de final — 2 de julio

— 2 de julio Octavos de final — 7 de julio

Cómo estará el clima para Canadá vs. Qatar

El partido se jugará por la tarde en Vancouver y el clima aparece como un factor controlable. Para la franja del encuentro se espera una temperatura cercana a los 18°C, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de humedad.

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A diferencia de otras sedes del torneo, donde el calor puede pesar mucho más, Vancouver ofrece condiciones más frescas. Además, el techo retráctil del BC Place permite reducir el impacto directo de la lluvia si el clima se vuelve incómodo.

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Para Canadá y Qatar, el escenario debería permitir un partido de buen ritmo. La temperatura no aparece como un obstáculo fuerte y el estadio ofrece un entorno bastante protegido.

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Datos de Canadá vs. Qatar