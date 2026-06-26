“Sabor agridulce”: Thomas Christiansen rompe el silencio tras la pelea entre Cecilio Waterman y José Rodríguez

La Selección de Panamá vivió un momento de tensión durante su último entrenamiento antes de enfrentar a Inglaterra por la tercera jornada del Grupo L del Mundial 2026. Los protagonistas fueron el delantero Cecilio Waterman y el mediocampista José Luis Rodríguez, quienes tuvieron un breve intercambio que obligó a la intervención de sus compañeros para evitar que la situación pasara a mayores.

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El incidente ocurrió durante una práctica de alta intensidad, cuando Waterman empujó en el pecho a Rodríguez tras una acción de juego. El resto del plantel reaccionó de inmediato para separar a ambos futbolistas y la sesión continuó con normalidad, sin que el altercado tuviera mayores consecuencias dentro del grupo en pleno Mundial.

Christiansen le restó importancia al incidente

Tras el entrenamiento, el seleccionador Thomas Christiansen fue consultado sobre lo sucedido y restó dramatismo al episodio. El estratega aseguró que se trató de una situación propia de la competitividad que existe dentro del plantel y dejó claro que no afectará la preparación del equipo para el compromiso frente a los ingleses.

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“Fue algo normal”, explicó Christiansen en la conferencia de prensa realizada en el Estadio MetLife. El entrenador incluso valoró este tipo de situaciones como una muestra del compromiso de sus futbolistas y afirmó que le gusta ver a sus jugadores competir con intensidad en cada entrenamiento, desviando el tema con conclusiones de lo hecho en los partidos anteriores.

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“Haber clasificado a Panamá a su segundo Mundial, me llena de orgullo, pero también hay un sabor agridulce de no haber podido ganar hasta ahora”, dijo Christiansen. “No haber podido meter un gol, aunque hemos jugado bien. Ahí se cruzan un poco las sensaciones”.

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Más allá del ambiente competitivo, Panamá afrontará el cierre de la fase de grupos sin posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final. Las derrotas por 1-0 frente a Ghana y Croacia dejaron al conjunto canalero sin opciones matemáticas, prolongando la espera por superar la primera ronda en una Copa del Mundo.