El sueño de Panamá en el Mundial 2026: qué necesita del sorteo para ilusionarse con pasar la fase de grupos

Panamá vuelve a una Copa del Mundo después de su debut en Rusia 2018 y lo hace en un contexto ideal para soñar en grande.

El Mundial 2026 tendrá 48 selecciones y 12 grupos, con un sistema que entrega más boletos a la fase de eliminación directa. Para la selección canalera, la gran pregunta es clara: ¿Qué tiene que pasar en el sorteo de este viernes 5 de diciembre para ilusionarse de verdad con superar la fase de grupos?

Panamá en el Bombo 3: punto de partida del sueño mundialista

Por su posición en el ranking FIFA de noviembre (30), Panamá llegará al sorteo ubicada en el Bombo 3. Esto significa dos cosas importantes:

No puede enfrentar a las otras selecciones del mismo bombo.



Estará por encima, en teoría, de varios equipos del Bombo 4 (debutantes, selecciones emergentes y clasificados por repechaje).

Además, por la regla de confederaciones, no se cruzará con nadie de Concacaf en su grupo: ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni otros vecinos de la región. Eso reduce el abanico de posibles rivales y garantiza un grupo con:

Un cabeza de serie del Bombo 1 (Europa o Conmebol).



Un rival del Bombo 2.



Un equipo del Bombo 4 de otra confederación.

Publicidad

Publicidad

El formato ayuda a Panamá: también clasifican los mejores terceros

Como en el Mundial 2026 habrá 12 grupos de 4 selecciones cada uno, se clasifican a la ronda eliminatoria los dos primeros de cada grupo y también los ocho mejores terceros.

ver también “Serían equipos interesantes”: Thomas Christiansen elige a los rivales que quiere para Panamá en el Mundial 2026

Para una selección como Panamá, esto es clave: no solo pasan los dos de siempre. Un grupo bien competido, con cuatro puntos (o incluso tres y buena diferencia de gol), puede alcanzar para meterse en los dieciseisavos de final.

Publicidad

Qué le conviene a Panamá en el sorteo del Mundial 2026

No hay grupo “fácil”, pero sí cabezas de serie ante los que Panamá puede pensar en competir y rascar un punto. En el Bombo 1 están los grandes nombres: campeones del mundo, potencias europeas y los anfitriones.

Publicidad

Lo que menos le conviene: caer con una selección tipo Argentina, España, Francia, Inglaterra o Brasil, candidatas naturales al título.



Lo que más le conviene: una potencia con más altibajos recientes, del estilo Bélgica, Países Bajos o incluso Alemania y Portugal.

Publicidad

En el Bombo 2 está el tramo más decisivo y hay dos tipos de rivales:

Muy duros: Croacia, Marruecos, Uruguay, Colombia, Japón, Senegal.



Más “jugables” en el papel: Austria, Australia, Ecuador, Suiza, Irán, Corea del Sur.

Para ilusionarse con pasar, Panamá necesita evitar la combinación de cabeza de serie top con un Bombo 2 fuerte. Lo ideal es un país de esta zona “medianamente accesible”, con el que pueda disputar el segundo puesto de igual a igual.

Publicidad

Publicidad

Del Bombo 4 habrá selecciones emergentes (Jordania, Cabo Verde, Nueva Zelanda), alguna africana peligrosa (como Ghana) y europeas o sudamericanas que lleguen por repechaje.

El mejor escenario para Panamá es un rival con poco historial mundialista, ante el que pueda asumir el rol de favorito o, al menos, de par. Lo peor sería un grupo con un Bombo 4 “disfrazado”, como una europea fuerte que llega desde playoff.

Publicidad

Ejemplo de grupo con el que Panamá puede soñar

Bombo 1: Portugal o Bélgica

Portugal o Bélgica Bombo 2: Austria, Australia o Ecuador

Austria, Australia o Ecuador Bombo 3: Panamá

Panamá Bombo 4: Nueva Zelanda, Jordania o Cabo Verde

Publicidad

En un cuadro de ese estilo, el cabeza de serie sigue siendo favorito, pero el segundo y el cuarto rival están en un nivel donde Panamá puede competir de verdad por el segundo o tercer puesto.

Publicidad

Con un triunfo ante el Bombo 4, un empate ante el Bombo 2 y una derrota lógica ante el Bombo 1, Panamá podría terminar con 4 puntos y un escenario muy realista para avanzar como segundo o como uno de los mejores terceros