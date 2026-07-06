La estrella de España tiene mucho más cartel a su corta edad que el que tenía CR7 cuando todavía estaba empezando

España y Portugal se enfrentan este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un cruce cargado de historia, figuras y morbo generacional. De un lado aparece Lamine Yamal, el gran talento joven de España. Del otro, Cristiano Ronaldo, el símbolo eterno de Portugal y uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

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La comparación es inevitable, pero también tiene un punto interesante: qué había logrado Cristiano Ronaldo a los 18 años y qué consiguió Yamal hasta este momento de su carrera. En ese contraste, el español llega bastante más adelantado en títulos, protagonismo, valor de mercado y peso internacional. El partido se jugará en el Dallas Stadium, por los octavos de final del Mundial 2026.

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Lamine Yamal vs. Cristiano Ronaldo a los 18 años

A los 18 años, Cristiano Ronaldo ya era una promesa mundial, pero todavía estaba en plena etapa de construcción. Había explotado en Sporting CP, había llamado la atención de Sir Alex Ferguson y había sido fichado por Manchester United en 2003 por una cifra cercana a los 12 millones de libras, récord en Inglaterra para un adolescente.

Lamine Yamal, en cambio, tiene otro estatus a sus 18 años: ya es figura del Barcelona, campeón de Europa con España, ganador del Golden Boy, campeón de LaLiga y uno de los futbolistas más valiosos del planeta. Transfermarkt lo tasa actualmente en 200 millones de euros, cifra que lo ubica como el jugador más caro de España, del Barcelona, de LaLiga y de su generación.

La comparación entre Lamine y Cristiano a los 18

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Qué ganó Lamine Yamal hasta ahora en su carrera

La carrera de Lamine Yamal avanzó a una velocidad poco común. Antes de cumplir 18 años ya había debutado en el Barcelona, se había convertido en pieza importante del primer equipo y había ganado títulos tanto a nivel de clubes como con la selección española.

Con Barcelona, obtuvo cuatro títulos oficiales: dos Ligas de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España. A eso se suma la Eurocopa 2024 con la Selección de España y reconocimientos individuales como el Golden Boy 2024.

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En el primer equipo del Barcelona, Yamal acumula 149 partidos oficiales y 49 goles oficiales. Si se incluyen amistosos y encuentros no oficiales, el registro total asciende a 157 partidos y 54 goles.

Cuántos goles hizo Lamine Yamal

Con el Barcelona, Lamine Yamal registra 49 goles oficiales en 149 partidos oficiales. El desglose por temporada es el siguiente:

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2022-23: 1 partido oficial, 0 goles.

2023-24: 50 partidos oficiales, 7 goles.

2024-25: 53 partidos oficiales, 18 goles.

2025-26: 45 partidos oficiales, 24 goles.

En total, la ficha histórica del Barcelona le reconoce 157 partidos y 54 goles si también se suman encuentros no oficiales: 149 partidos y 49 goles oficiales, más 8 partidos y 5 goles no oficiales.

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Con la Selección de España, Yamal llegó al Mundial 2026 con 29 partidos y 7 goles. Ese dato marca una diferencia fuerte con Cristiano Ronaldo a la misma edad: el portugués debutó en la selección mayor en 2003, pero su primer gol internacional fue recién en la Eurocopa 2004, cuando ya tenía 19 años.

El Yamal de 18 vs. el Cristiano de 18.

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Qué había conseguido CR7 a los 18 años

A los 18 años, Cristiano Ronaldo todavía no era el goleador feroz que luego cambió la historia del fútbol. Era un extremo desequilibrante, lleno de regate, potencia y personalidad, pero todavía en etapa de formación.

En la temporada 2002-03, con Sporting CP, disputó 31 partidos y marcó 5 goles, una campaña que le abrió las puertas del fútbol grande. Poco después, Manchester United pagó cerca de 12 millones de libras para ficharlo, una cifra altísima para un jugador de su edad.

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Su primer título importante llegó en esa etapa inicial con la Supercopa de Portugal 2003 con Sporting CP. Luego, ya en Manchester United, ganó la FA Cup 2003-04, pero ese título llegó en mayo de 2004, cuando Cristiano ya había cumplido 19 años.

El valor de Cristiano Ronaldo a los 18 años y Yamal ahora

La diferencia de valor de mercado es enorme, aunque también hay que ponerla en contexto: el mercado actual no es el mismo que el de 2003.

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Lamine Yamal tiene actualmente una valoración de 200 millones de euros, según Transfermarkt. Es una cifra de superstar absoluto, no solo de promesa.

Cristiano Ronaldo, en cambio, fue comprado por Manchester United por alrededor de 12 millones de libras en 2003. En términos de mercado, Transfermarkt lo ubica en esa primera etapa en United con una cotización aproximada de 19 millones de euros.

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La conclusión es clara: Yamal llegó a los 18 con una valoración de jugador top mundial, mientras que Cristiano a esa edad todavía estaba dando el salto desde promesa europea a proyecto de estrella global.

Cuánto gana Yamal vs. lo que cobraba Ronaldo a los 18 años

En salarios, también hay una diferencia fuerte. Capology estima que Lamine Yamal tiene para la temporada 2025-26 un salario bruto fijo de 16,67 millones de euros en Barcelona, con contrato hasta 2031.

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El País informó en 2025 que la renovación de Yamal con Barcelona podía situarlo en torno a los 15 millones de euros por temporada, con la posibilidad de alcanzar los 20 millones con bonus.

Para Cristiano Ronaldo, las cifras de aquella etapa son menos transparentes. Estimaciones recopiladas por Planet Football ubican su primer contrato con Manchester United en torno a los 2,91 millones de dólares anuales. En cualquier caso, la distancia económica con el Yamal actual muestra cuánto cambió el mercado y cuánto más rápido se monetizan hoy las grandes promesas.

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Lamine Yamal le cambia la cara a España.

Por qué Yamal llega más adelantado que Cristiano a los 18

La comparación favorece a Yamal en casi todos los rubros tempranos: títulos, impacto en selección, valor de mercado, salario y peso mediático. A los 18, el español ya ganó una Eurocopa como protagonista y llega a un Mundial como una de las caras principales de España.

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Cristiano, a esa misma edad, todavía estaba empezando su transformación. Era una promesa extraordinaria, pero no tenía el peso goleador, la colección de títulos ni el lugar dominante que construiría después.

La advertencia también es necesaria: la carrera de Cristiano Ronaldo después de los 18 fue una de las más grandes de la historia. Ganó Balones de Oro, Champions League, ligas en distintos países, títulos con Portugal y se convirtió en uno de los máximos goleadores de todos los tiempos.

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Por eso, la comparación no dice que Yamal vaya a superar a Cristiano. Sí muestra algo igual de potente: a los 18 años, Yamal está más adelante de lo que estaba Cristiano Ronaldo cuando tenía esa edad.

En síntesis

200 millones de euros vale Lamine Yamal a sus 18 años según Transfermarkt.

vale Lamine Yamal a sus 18 años según Transfermarkt. 49 goles oficiales registra Lamine Yamal en 149 partidos jugados con el Barcelona.

registra Lamine Yamal en 149 partidos jugados con el Barcelona. 12 millones de libras pagó Manchester United por Cristiano Ronaldo a sus 18 años.