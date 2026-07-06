¿Por qué no juega Nico Williams en España vs. Portugal por el Mundial 2026?

Nico Williams no aparece en el once titular de España para el clásico ibérico ante Portugal por los octavos de final del Mundial 2026.

Este lunes 6 de julio, España y Portugal se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026 en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas. La Roja llega al clásico ibérico después de eliminar con autoridad a Austria, mientras que los lusos vienen de superar a Croacia en un partido mucho más cerrado y resuelto sobre el final.

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En este marco, Luis de la Fuente no tendrá en su esquema titular a Nico Williams. La ausencia del extremo de 23 años responde a su estado físico: el jugador del Athletic Club llega al cruce con Portugal entre algodones y el cuerpo técnico prefiere manejarlo con cautela.

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¿Qué le pasó a Nico Williams?

Nico Williams sufrió una lesión muscular en el aductor derecho durante el partido de la fase de grupos ante Uruguay, después de recibir una dura entrada de Nicolás de la Cruz. Ese problema físico ya lo había dejado fuera del duelo ante Austria, en el que España resolvió la serie sin despeinarse.

Aunque el extremo se reintegró al trabajo con el grupo y forma parte de la convocatoria para el partido ante Portugal, la idea de De la Fuente es reservarlo como precaución médica.

Nico Williams no será titular ante el equipo de Cristiano Ronaldo (Getty Images).

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En España quieren evitar una recaída en una zona sensible y entienden que, para un cruce de octavos, no alcanza sólo con estar disponible: también hace falta estar listo para competir desde el primer minuto.

Nico no está para ser titular, pero sí podría sumar minutos si el partido lo demanda. En un escenario con Portugal defendiendo bajo o con espacios para correr en el segundo tiempo, puede aparecer como recurso desde el banco para atacar mano a mano y cambiar el ritmo por la banda izquierda.

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Nico Williams aporta velocidad y desequilibrio por la banda izquierda al ataque de España (Getty Images).

¿Quién reemplaza a Nico Williams?

El lugar de Nico Williams en el once lo ocuparía Álex Baena. El mediocampista ofensivo ya fue titular ante Austria en el frente de ataque junto a Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, y aparece como la opción más probable para sostener la banda izquierda en el clásico ibérico.

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Alex Baena, el reemplazante de Nico Williams (Getty Images).

Baena, de 24 años, es un futbolista más asociativo que Nico Williams. No tiene la misma explosión pura en carrera larga, pero le da a España pausa, pase interior, llegada al área y capacidad para cerrarse hacia zonas de mediapunta. En este Mundial ya marcó ante Uruguay y asistió frente a Austria, lo que lo consolidó como una pieza útil para De la Fuente.